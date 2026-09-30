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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis 1 Oktober 2026: Jaga Ketenangan dan Nikmati Langkah Baru

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Libra besok Kamis 1 Oktober 2026 mengingatkan pentingnya meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga dan orang-orang terdekat yang selama ini memberikan dukungan.

Libra juga perlu menjaga pikiran tetap positif sambil memperhatikan kondisi tubuh dan membangun kebiasaan yang lebih baik secara perlahan.

Dalam urusan asmara, menghindari drama yang tidak perlu dapat membantu hubungan terasa lebih tenang dan tidak menguras energi.

Di sisi pekerjaan, Libra sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan atau menyelesaikan sesuatu tanpa memeriksa kembali setiap detail yang ada.

Keuangan juga perlu diperhatikan karena pengeluaran rumah tangga atau kebutuhan keluarga yang muncul secara tiba-tiba dapat memengaruhi anggaran.

Sementara itu, rencana perjalanan bisa menjadi kesempatan untuk menikmati suasana baru setelah menjalani rutinitas yang cukup padat.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Kamis, 1 Oktober 2026.

Asmara Libra

Editor: Novia Tri Astuti
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