Ramalan Zodiak Oktober 2026: 5 Bintang Ini Ketiban Hoki Cinta dan Uang!

JawaPos.com - Lima zodiak diprediksi bakal menikmati keberuntungan besar dalam urusan asmara, komunikasi, dan keuangan harian sepanjang bulan Oktober 2026.

Fenomena pergerakan planet Venus dan pergeseran Matahari ke Scorpio justru menjadi momentum emas bagi kelima bintang ini untuk meraih kebahagiaan sejati dan melipatgandakan rezeki.

Meskipun pergerakan astrologi bulan ini diwarnai dinamika intens, kelima zodiak tersebut dinilai paling siap memanfaatkan peluang dan menyelesaikan berbagai persoalan masa lalu secara bijak.

Dikutip dari Your Tango, berikut adalah daftar lima zodiak yang diprediksi paling beruntung dan melesat pesat selama Oktober 2026:

1. Aries: Momentum Emas Membenahi Keuangan dan Asmara Pergerakan planet Venus mendorong warga Aries untuk lebih cermat mengelola tabungan harian serta aset bersama pasangan. Kehadiran Bulan Baru di pertengahan bulan memberikan angin segar yang memudahkan penyelesaian kesalahpahaman lama secara dewasa melalui komunikasi yang sehat.

Bulan ini juga menjadi waktu tepat untuk menata ulang ide kreatif atau proyek kerja yang sempat tertunda. Meski dituntut lebih teliti, dorongan energi Matahari akan membakar semangat Aries untuk melahirkan karya-karya baru.

Soal asmara, potensi hadirnya kenangan masa lalu di akhir bulan tidak akan menggoyahkan fokus Aries. Periode ini ditutup dengan kondisi emosional yang jauh lebih tenang, lega, dan percaya diri.

2. Taurus: Menemukan Kejelasan Hubungan dan Peluang Baru Pemilik zodiak Taurus akan mengantongi kepastian terkait dinamika hubungan asmara maupun kemitraan kerja. Fondasi penting yang dibangun secara konsisten mulai menunjukkan hasil nyata, terutama bagi Taurus yang aktif berkolaborasi dalam tim atau komunitas.