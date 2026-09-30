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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 30 September 2026 | 18.30 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 30 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Rabu, 30 September 2026 perlu dijaga dengan menyesuaikan aktivitas harian dan waktu yang diberikan kepada tubuh untuk memulihkan tenaga.

Libra tidak perlu membuat target kebugaran yang terlalu berat jika hal tersebut justru sulit dilakukan secara konsisten.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Rabu, 30 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Mulailah dari perubahan kecil yang terasa realistis agar tubuh dapat mengikuti kebiasaan baru secara perlahan.

Lebih sering berjalan kaki, melakukan peregangan, memperbaiki jam tidur, atau mengurangi kebiasaan yang membuat tubuh cepat lelah dapat menjadi langkah sederhana yang mudah diterapkan.

Selain kondisi fisik, keadaan pikiran juga tidak boleh diabaikan karena tekanan pekerjaan dan persoalan pribadi dapat memengaruhi energi sepanjang hari.

Memberikan waktu untuk bersantai bukan berarti Libra sedang mengabaikan tanggung jawab.

Jeda yang cukup justru dapat membantu tubuh dan pikiran kembali siap menghadapi aktivitas berikutnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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