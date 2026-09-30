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Ryandi Zahdomo
Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.08 WIB

Bebas Cemas di Akhir Bulan, Cek 4 Zodiak yang Dikenal Ahli Putar Uang

Ilustrasi tanda zodiak dalam astrologi. (People) - Image

Ilustrasi tanda zodiak dalam astrologi. (People)

JawaPos.com - Fenomena krisis keuangan di akhir bulan tidak berlaku bagi empat zodiak, yang dibekali insting finansial tajam dan kejelian membaca peluang bisnis.

Kemampuan mereka menjaga arus kas tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi berakar dari kebiasaan berpikir strategis serta disiplin mengelola prioritas sejak dini.

Melansir data dari Your Tango, karakter astrologi tertentu memang memegang mentalitas pemburu peluang yang kuat.

Mereka tidak sekadar mengandalkan faktor keberuntungan, melainkan aktif memutar otak untuk mengamankan fondasi keuangan jangka panjang.

1. Virgo: Si Analis Cermat Pengendali Arus Kas

Virgo memiliki kecenderungan alami untuk memperhatikan setiap detail kecil dalam urusan finansial.

Karakter mereka yang analitis, realistis, dan tertata membuat zodiak ini sangat jarang mengambil keputusan spektakuler yang berisiko tinggi atau impulsif.

Dalam ranah profesional maupun bisnis, Virgo sanggup melihat celah pasar yang kerap terlewatkan oleh pihak lain.

Kejelian merencanakan alokasi dana dan investasi masa depan memastikan arus pendapatan mereka mengalir secara konsisten.

2. Gemini: Komunikator Lincah Pencipta Peluang Cuan

Keunggulan utama Gemini terletak pada keluwesan beradaptasi dan kemampuan membangun jejaring sosial.

Kecerdasan berkomunikasi yang tinggi mempermudah langkah mereka dalam menemukan proyek sampingan maupun ceruk bisnis baru.

Editor: Bayu Putra
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