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Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 23.49 WIB

Hoki dan Cuan Melimpah, 5 Pasangan Zodiak Ini Diprediksi Sukses Bersama!

Ilustrasi zodiak - Image

Ilustrasi zodiak

JawaPos.com - Lima pasangan zodiak diprediksi memiliki kombinasi energi paling serasi untuk melipatgandakan peluang finansial, keharmonisan, serta mencapai kesuksesan karier secara bersama-sama. Gabungan karakter kepribadian, elemen alam, dan planet penguasa menjadikan tiap-tiap duet ini sanggup menaklukkan rintangan berat serta mengubah peluang kecil menjadi pencapaian yang berdampak luas.

Dikutip dari Your Tango, keterpaduan potensi dari beberapa pasangan bintang berikut mampu melahirkan daya dorong besar saat mereka bergerak dalam satu tujuan. Berikut adalah ulasan lima pasangan zodiak paling serasi dan beruntung yang diramalkan meraih kejayaan saat melangkah bersama.

1. Capricorn dan Taurus: Pengumpul Kekayaan dan Pencetak Cuan

Kombinasi Capricorn dan Taurus dikenal sebagai salah satu duet paling serasi dalam urusan mengumpulkan modal dan kekayaan. Taurus yang berada di bawah naungan rumah materi memiliki intuisi alami dalam mengelola keuangan, sumber daya, serta aset bernilai tinggi secara cermat.

Sementara itu, Capricorn yang dikuasai planet Saturnus membawa ambisi besar, kedisiplinan, serta fokus tinggi pada target karier. Ketika Taurus menyediakan kestabilan, Capricorn hadir mengeksekusi rencana bisnis menjadi keuntungan nyata.

2. Libra dan Leo: Duet Memikat Pemikat Pengaruh Sosial

Saat Libra dan Leo menyatukan energi, lahir kombinasi luar biasa yang penuh daya pikat, pesona, serta pengaruh sosial yang kuat di tengah masyarakat. Leo membawa keberanian serta rasa percaya diri tinggi, sedangkan Libra menyempurnakannya lewat keanggunan dan kemampuan diplomasi yang luwes. Kolaborasi ini memudahkan mereka dalam mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja maupun kolega bisnis.

Hubungan kedua zodiak ini memberikan dampak sosial yang sangat positif. Mereka dapat membangun dan mendapatkan rasa hormat di masyarakat dan lingkungan sekitar mereka.

3. Sagitarius dan Gemini: Penyeimbang Diri dan Wawasan Luas

Meski secara sifat dasar tergolong bertolak belakang, Sagitarius dan Gemini menjadi pasangan solid yang sanggup menutupi kekurangan satu sama lain. Gemini yang selalu haus ide baru berpadu secara harmonis dengan Sagitarius yang menyukai pemikiran mendalam serta petualangan.

Editor: Diar Candra
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