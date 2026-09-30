Tanggal Paling Hoki Buat 12 Zodiak di Oktober 2026, Lingkari Kalendermu!

Ilustrasi tanda 12 zodiak. (Freepik)
JawaPos.com - Pergerakan benda langit sepanjang Oktober 2026 membawa sinyal positif bagi perjalanan asmara, kelancaran karier, hingga kondisi keuangan 12 zodiak. Meski diwarnai fenomena planet mundur (retrograde) seperti Venus dan Merkurius, periode ini menjadi momen penting untuk meraih peluang yang sempat tertunda.
Pergeseran posisi planet utama, mulai dari masuknya Juno ke Aquarius hingga Pluto yang kembali bergerak maju, menciptakan tanggal-tanggal krusial bagi setiap bintang. Dikutip dari Your Tango, setiap zodiak memiliki satu hari paling beruntung di bulan Oktober 2026 yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan besar.
Berikut adalah rincian hari paling hoki beserta ramalan keberuntungan untuk masing-masing zodiak sepanjang Oktober 2026:
1. Aries (Hari Beruntung: 3 Oktober 2026)
Fase planet Venus yang bergerak mundur di Scorpio pada 3 Oktober membantu Aries memetik pelajaran dari masa lalu. Pengalaman sulit sebelumnya justru menjadi pijakan utama dalam memperkuat kondisi finansial dan membukakan pintu rezeki tambahan di awal bulan.
2. Taurus (Hari Beruntung: 23 Oktober 2026)
Perpindahan planet Juno ke Aquarius pada 23 Oktober mendorong pencapaian profesional Taurus ke tingkat tertinggi. Keberanian keluar dari zona nyaman dan mencoba metode kerja baru akan membimbing Taurus menuju pencapaian karier yang diimpikan.
3. Gemini (Hari Beruntung: 15 Oktober 2026)
Pluto yang kembali bergerak maju di Aquarius pada pertengahan bulan memperkuat intuisi Gemini. Hambatan masa lalu berbalik menjadi peluang baru, memberikan rasa percaya diri tinggi untuk mengeksekusi ide-ide besar yang sempat tertunda.
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