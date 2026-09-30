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Lania Monica
Rabu, 30 September 2026 | 23.49 WIB

Dewi Fortuna dan Kerja Keras, 7 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Peluang Sukses

Ilustrasi tanggal lahir faktor dewi fortuna (freepik) - Image

Ilustrasi tanggal lahir faktor dewi fortuna (freepik)

JawaPos.com – Kesuksesan menjadi impian banyak orang dan bisa ditempuh melalui berbagai cara. Sebagian orang meyakini bahwa ketekunan, disiplin, serta kerja keras merupakan modal utama untuk mencapai tujuan.

Di sisi lain, dalam kepercayaan tertentu, tanggal lahir juga dianggap memiliki kaitan dengan karakter dan potensi seseorang dalam menjalani kehidupan. Keberuntungan atau yang kerap digambarkan sebagai Dewi Fortuna dipercaya dapat menjadi faktor pendukung ketika seseorang berusaha mengejar impiannya.

Namun, keberuntungan saja tidak dianggap cukup. Usaha yang konsisten tetap diperlukan agar peluang yang datang dapat dimanfaatkan dengan baik.

Menurut kepercayaan yang dikutip dari channel YouTube Kamus Angka Lahir, terdapat tujuh kelompok tanggal lahir yang dipercaya memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan. Berikut uraiannya:

1. Tanggal 1, 10, 19, dan 28

Orang yang lahir pada kelompok tanggal ini dipercaya memiliki rasa percaya diri dan karakter yang kuat. Mereka cenderung mandiri serta memiliki keinginan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Sifat kepemimpinan juga disebut cukup menonjol. Mereka menyukai apresiasi dan biasanya memperhatikan penampilan. Dalam ramalan tersebut, kelompok tanggal ini dikaitkan dengan peluang meraih kesuksesan dan kehidupan yang mapan.

2. Tanggal 2, 11, 20, dan 29

Pemilik tanggal lahir ini digambarkan sebagai pribadi yang peka, perhatian, dan mampu menjaga hubungan dengan orang lain. Meski cenderung kalem atau tidak terlalu banyak bicara, mereka dipercaya mempunyai kemampuan bekerja sama yang baik.

Berbagai tantangan mungkin muncul dalam perjalanan mereka. Namun, keteguhan hati dan kemauan untuk terus berusaha disebut menjadi modal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Tanggal 3, 12, 21, dan 30

Kelompok ini dikenal memiliki sisi kreatif dan bakat dalam bidang seni. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang dermawan serta mampu mencairkan suasana melalui humor.

Kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu kelebihan yang membuat mereka mudah membangun relasi. Meski demikian, mereka disarankan lebih bijak mengatur keuangan karena kecenderungan menikmati hasil kerja dapat membuat pengeluaran meningkat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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