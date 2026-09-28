3 Zodiak yang Justru Sukses dengan Caranya Sendiri, Mengambil Peluang Baru!

Ilustrasi influencer/Magnific
JawaPos.com-Banyak orang yang mengikuti jalur karir tradisional dengan menaiki jenjang karir di perusahaan.
Namun, kini pola tersebut kurang relevan bagi beberapa orang. Seperti yang dialami oleh tiga zodiak berikut ini.
Mereka justru berkembang saat memiliki jalur karir yang tidak biasa. Mereka tidak mencurahkan seluruh energinya hanya untuk satu pekerjaan, melainkan membangun portofolio karir.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango. Yang dikutip pada (28/9) berikut tiga zodiak yang justru sukses saat tidak mengikuti jenjang karir konvensional.
Aquarius
Aquarius tidak ditakdirkan untuk menghabiskan harinya duduk di dalam kantor. Mereka kerap kesulitan saat harus menerima perintah dari orang lain. Anda tidak pernah kehabisan ide yang tidak biasa. Anda tidak takut menentang keadaan yang sudah ada dan menciptakan jalan unik versi diri anda sendiri.
Gemini
Gemini adalah zodiak yang mampu beradaptasi dan dinamis. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tiada habisnya. Sehingga, kesuksesan anda lebih mudah diraih saat terdapat jenjang karir yang memberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai ide dan minat.
Sagittarius
Sagittarius dikenal sebagai sosok yang berjiwa bebas. Bagi orang lain, jalur karir yang tidak terstruktur mungkin terasa menakutkan. Namun, anda tidak takut mengambil risiko karena memiliki keyakinan bahwa semuanya pada akhirnya akan berjalan sesuai dengan keinginan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022