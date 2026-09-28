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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 28 September 2026 | 21.23 WIB

3 Zodiak yang Justru Sukses dengan Caranya Sendiri, Mengambil Peluang Baru!

Ilustrasi influencer/Magnific - Image

Ilustrasi influencer/Magnific

JawaPos.com-Banyak orang yang mengikuti jalur karir tradisional dengan menaiki jenjang karir di perusahaan.

Namun, kini pola tersebut kurang relevan bagi beberapa orang. Seperti yang dialami oleh tiga zodiak berikut ini.

Mereka justru berkembang saat memiliki jalur karir yang tidak biasa. Mereka tidak mencurahkan seluruh energinya hanya untuk satu pekerjaan, melainkan membangun portofolio karir.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango. Yang dikutip pada (28/9) berikut tiga zodiak yang justru sukses saat tidak mengikuti jenjang karir konvensional.  

Aquarius tidak ditakdirkan untuk menghabiskan harinya duduk di dalam kantor. Mereka kerap kesulitan saat harus menerima perintah dari orang lain. Anda tidak pernah kehabisan ide yang tidak biasa. Anda tidak takut menentang keadaan yang sudah ada dan menciptakan jalan unik versi diri anda sendiri. 

Gemini adalah zodiak yang mampu beradaptasi dan dinamis. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tiada habisnya. Sehingga, kesuksesan anda lebih mudah diraih saat terdapat jenjang karir yang memberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai ide dan minat.

Sagittarius dikenal sebagai sosok yang berjiwa bebas. Bagi orang lain, jalur karir yang tidak terstruktur mungkin terasa menakutkan. Namun, anda tidak takut mengambil risiko karena memiliki keyakinan bahwa semuanya pada akhirnya akan berjalan sesuai dengan keinginan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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