Disebut Mendapat Restu Eyang Semar, Ini Tanggal Lahir yang Diramal Sukses

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, primbon kerap digunakan sebagai salah satu rujukan tradisional untuk membaca berbagai gambaran mengenai kehidupan seseorang. Salah satunya berkaitan dengan tanggal lahir yang dipercaya memiliki karakter dan perjalanan rezeki masing-masing.

Dalam sejumlah kepercayaan, sosok Eyang Semar juga kerap dikaitkan dengan perlambang kebijaksanaan, perlindungan, dan keberkahan. Dari sini muncul berbagai ramalan mengenai kelompok tanggal lahir yang disebut memiliki hubungan khusus dengan sosok tersebut.

Pemilik tanggal lahir tertentu bahkan dipercaya berpotensi memperoleh keberuntungan, kesuksesan, dan peningkatan rezeki pada tahun ini. Namun, ramalan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari channel YouTube Kamus Angka Lahir, terdapat sejumlah kelompok tanggal lahir yang disebut memiliki peluang mengalami kesuksesan dan peningkatan rezeki. Berikut tiga kelompok yang tercantum dalam informasi tersebut:

1. Tanggal 7, 17, dan 27 Orang yang dilahirkan pada tanggal 7, 17, atau 27 digambarkan memiliki karakter yang cukup kuat dan terkadang sulit mengubah pendirian.

Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, mereka disebut dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih matang serta memiliki kemampuan berpikir yang semakin baik.

Dalam ramalan tahun ini, kelompok tanggal lahir tersebut disebut memiliki peluang untuk mengalami peningkatan dalam hal kesuksesan maupun kondisi finansial.

Namun, ada satu pesan yang perlu diperhatikan, yakni tidak terlena ketika mendapatkan keberuntungan. Sikap serakah atau terlalu mengejar materi justru dipercaya dapat mengganggu keberlangsungan rezeki.

2. Tanggal 1, 11, 21, dan 31 Mereka yang lahir pada tanggal 1, 11, 21, atau 31 digambarkan sebagai pribadi yang mandiri dan memiliki prinsip kuat.