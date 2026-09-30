Ramalan Shio Oktober 2026: Kuda, Kelinci, dan Kambing Siap Panen Rezeki!

Orang bershio Kuda dan Kambing diperkirakan berlimpah rezeki pada Oktober 2026. ( Freepik/ zaie )
JawaPos.com - Memasuki Oktober 2026, astrologi Tionghoa bertransisi dari Ayam Api menuju Anjing Bumi. Pergeseran elemen ini membawa angin segar bagi urusan finansial, karier, hingga hubungan personal seluruh shio. Orang bershio kuda, kelinci, dan kambing diprediksi menjadi yang paling beruntung dan panen rezeki melimpah sepanjang bulan ini.
Pemahaman terhadap dinamika energi harian berdasarkan penanggalan astrologi Tionghoa membantu menentukan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas finansial dan emosional. Meski ada beberapa tanggal yang memerlukan kewaspadaan jadwal, mayoritas shio memperoleh momentum emas untuk menata ulang kehidupan.
Dikutip dari Your Tango, berikut rincian ramalan 12 shio untuk Oktober 2026 dengan sorotan utama pada tiga shio berkeberuntungan tertinggi. Inilah tiga shio Paling Beruntung di Oktober 2026
1. Shio Kuda: Puncak Panen Finansial
Oktober 2026 menjadi periode keemasan bagi warga Shio Kuda. Transisi energi Api ke Bumi pada pertengahan bulan memberikan efek menenangkan, membuat perencanaan bisnis dan keuangan berjalan lebih fokus serta realistis.
Puncak keberuntungan finansial Shio Kuda diprediksi jatuh pada 11 dan 23 Oktober yang bertepatan dengan 'Hari Sukses'. Dukungan rekan Shio Macan membantu efisiensi kerja. Penggunaan pakaian bernuansa merah dan angka keberuntungan 11 disarankan untuk menjaga stamina energi.
2. Shio Kelinci: Keharmonisan Relasi Sosial
Shio Kelinci merasakan lonjakan kehidupan sosial yang hangat di bawah energi Anjing Tanah. Hubungan dengan teman maupun pasangan menjadi ruang aman setelah sempat menutup diri pada bulan sebelumnya.
Pertemuan pada 8 Oktober berpotensi berkembang menjadi ikatan persahabatan yang solid pada 20 Oktober. Penggunaan busana warna hijau atau merah muda lembut, angka keberuntungan 2 dan 20, serta kolaborasi dengan Shio Anjing dapat memperkuat aura positif sepanjang bulan.
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