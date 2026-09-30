4 Shio Tidak Lagi Terjebak di Fase Sulit: Tekanan Mereda, Celah Rezeki Mulai Terlihat

JawaPos.com - Rencana sudah disusun, usaha telah dilakukan, tetapi hasil yang diharapkan seolah belum juga datang.

Dalam situasi seperti itu, perubahan kecil dapat terasa sangat berarti, terutama ketika sebuah kesempatan muncul dari arah yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Dalam astrologi Tionghoa, Rabu, 30 September 2026, dikaitkan dengan Fire Sheep Open Day yang berlangsung pada Fire Rooster Month dan Fire Horse Year.

Secara tradisional, Open Day dipandang sebagai momentum yang berkaitan dengan keterbukaan, peluang, serta kemungkinan bergeraknya sesuatu yang sebelumnya terasa tertahan.

Perpaduan unsur api dalam interpretasi tersebut juga kerap dimaknai sebagai energi yang mendorong seseorang untuk keluar dari keadaan stagnan.

Karena itu, perubahan tidak selalu hadir dalam bentuk keberuntungan besar secara tiba-tiba dilansir dari Yourtango.com.

Bisa saja tanda awalnya justru berupa percakapan penting, bantuan yang tidak disangka, keputusan untuk melepaskan sesuatu, atau kesempatan mencoba jalan yang berbeda.

Pada 30 September 2026, terdapat 4 shio yang dalam interpretasi astrologi Tionghoa disebut memperoleh momentum untuk keluar dari fase yang terasa berat.

Tekanan yang selama ini menguras energi mulai mendapatkan jalan keluar, sementara celah untuk membangun keadaan yang lebih baik perlahan terlihat. Berikut pembahasannya.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci dapat merasakan perubahan ketika menyadari bahwa tidak semua keadaan harus diperbaiki dengan menunggu orang lain mengambil tindakan.

Selama ini, Anda mungkin berharap seseorang berubah demi membuat hubungan atau situasi pribadi menjadi lebih baik.

Namun, semakin lama menunggu, semakin besar pula energi yang terkuras.

Pada 30 September, momentum perubahan justru muncul ketika perhatian mulai dialihkan kepada sesuatu yang berada dalam kendali Anda sendiri.