Rezekinya Disebut Melimpah, Ini 15 Tanggal Lahir Calon Orang Kaya Baru

Ilustrasi tanggal lahir orang kaya baru, punya masa depan cerah (freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, tanggal lahir sering kali dikaitkan dengan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Tidak sedikit ramalan yang menghubungkan tanggal kelahiran dengan keberuntungan, rezeki, maupun peluang meraih kesuksesan.
Beberapa tanggal lahir bahkan disebut memiliki karakter yang mendukung seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang kreatif, pekerja keras, pandai membaca peluang, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.
Meski demikian, ramalan berdasarkan tanggal lahir merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Keberhasilan dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi berbagai faktor, termasuk usaha, kemampuan, kesempatan, dan keputusan yang diambil.
Dikutip dari YouTube Kamus Angka Lahir, terdapat 15 tanggal lahir yang disebut memiliki peluang menjadi orang kaya baru dan mempunyai masa depan cerah. Berikut kelompok tanggal lahir tersebut:
Orang yang lahir pada tanggal 5, 15, atau 25 digambarkan memiliki kecerdasan serta daya imajinasi yang cukup kuat. Mereka juga disebut menyukai suasana dinamis dan tidak mudah merasa bosan dengan perubahan.
Kemampuan bersosialisasi membuat pemilik tanggal lahir ini dipercaya memiliki banyak relasi. Dalam ramalan tersebut, keberuntungan dan kemampuan membangun hubungan menjadi salah satu faktor yang mendukung perjalanan karier mereka.
Kesuksesan finansial yang diraih bahkan disebut dapat mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Naskah sumber mencontohkan pengusaha Anthony Salim dan komedian Sule sebagai tokoh yang disebut memiliki tanggal lahir dalam kelompok ini.
Pemilik tanggal 8, 18, atau 28 disebut memiliki kreativitas tinggi dan produktif dalam menghasilkan berbagai ide. Mereka juga digambarkan mempunyai wawasan luas serta pola pikir yang cukup maju.
Kemampuan dalam melihat peluang bisnis menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka disebut lebih nyaman ketika dapat menentukan arah sendiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain.
Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha sekaligus membangun kondisi finansial yang lebih kuat.
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