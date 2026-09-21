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Senin, 21 September 2026 | 21.48 WIB

3 Weton yang Bisa Jadi Orang Kaya Baru di Tahun 2026, Rezekinya Datangkan Banyak Uang

Weton yang diramalkan bisa jadi orang kaya baru tahun 2026 saat rezekinya datangkan banyak uang. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bisa jadi orang kaya baru tahun 2026 saat rezekinya datangkan banyak uang. (dok: magnific)

JawaPos.com - Setiap orang memanglah sudah memiliki pintu atau garis rezekinya masing-masing

Dari jalan masing-masing tiap orang bisa memperoleh penghidupan yang akan menjaga kelangsungan hidup.

Meski begitu, akan datang waktu saat kebaikan datang dalam jumlah besar hingga orang yang menerima pun bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dalam waktu singkat.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, beikut weton yang diramalkan bisa jadi orang kaya baru tahun 2026 saat rezekinya datangkan banyak uang. 

1. Weton Kamis Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pahing biasanya diberkahi dengan keteguhan.

Sering kali mereka bisa jadi orang sukses karena selalu teguh dalam menjalani atau mengusahakan apa yang dikerjakan.

Di akhir tahun 2026 ini, segala hal yang diusahakan dimungkinkan akan memberikan banyak rezeki.

Uang seperti datang tanpa mengetuk sehingga dalam banyak waktu materi selalu berdatangan dengan sendirinya.

2. Weton Senin Pon 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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