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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 22 September 2026 | 03.25 WIB

7 Weton Ini Tak Butuh Waktu Lama untuk Buktikan Diri Jadi Orang Kaya Baru Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Orang Kaya Baru (jcomp/freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi leluhur Jawa, setiap weton atau kombinasi hari lahir dan pasaran memiliki kekuatan yang signifikan dalam menentukan arah hidup seseorang. 
 
Ada yang harus melewati berbagai tantangan sebelum mencapai sukses, sementara yang lain tampaknya memiliki daya tarik rezeki yang kuat—cukup bergerak sedikit, kekayaan pun datang menghampiri. 
 
Yang lebih menarik, ada sejumlah weton yang dipercaya segera menunjukkan keberhasilan sebagai “orang kaya baru”. 
 
Dengan kepandaian, daya pikat, dan keberuntungan yang luar biasa, mereka dapat meraih kekayaan seolah hanya dengan sekejap mata.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat 7 weton terbaik yang dikatakan paling cepat mencapai kekayaan berdasarkan primbon Jawa:

1. Jumat Kliwon – Pembawa Rezeki Tak Terduga

Orang yang lahir pada Jumat Kliwon kerap digambarkan memiliki aura magis dan daya tarik yang menawan. 
 
Selain karisma, mereka juga dipercaya mudah memperoleh rezeki besar tanpa memerlukan perencanaan yang rumit.
 
Banyak di antara mereka yang meraih kesuksesan secara tiba-tiba, baik melalui usaha, investasi, atau keberuntungan tak terduga. 
 
Mereka seperti pemikat uang—sekali bergerak, keuntungan berdatangan berlimpah.

2. Rabu Wage – Bakat Dagang yang Melejit Cepat

Dilahirkan pada Rabu Wage membuat seseorang memiliki naluri bisnis yang tajam. 
 
Mereka sering kali bisa menangkap peluang pasar lebih cepat dibanding yang lain. 
 
Tak mengherankan, usaha kecil yang mereka jalankan bisa dengan cepat berkembang menjadi sumber kekayaan. 
 
Rezeki mereka mirip roket—meluncur cepat tanpa banyak rintangan.

3. Sabtu Legi – Kaya Karena Kecerdikan

Menurut primbon Jawa, Sabtu Legi adalah weton bagi mereka yang pandai memanfaatkan kesempatan. 
 
Mereka dapat mengubah hal-hal sederhana menjadi bernilai, seolah memiliki kekuatan magis yang membuat segalanya menjadi berharga. 
 
Dari situ, kekayaan biasanya datang dalam waktu singkat. 
 
Individu Sabtu Legi juga jago membangun hubungan yang dapat membuka jalan menuju kesejahteraan.

4. Minggu Pon – Penuh Energi dan Magnet Rezeki

Mereka yang lahir pada Minggu Pon memiliki antusiasme kerja yang luar biasa, namun yang membedakannya adalah keberuntungan yang selalu mengikutinya. 
 
Banyak yang baru memulai bisnis, namun hasilnya sudah jauh melampaui harapan. 
 
Seolah rezeki tidak sabar untuk menemui mereka. 
 
Tak heran jika Minggu Pon sering dianggap sebagai simbol kekayaan yang tiba-tiba.

5. Kamis Pahing – Rezeki Mengalir Tanpa Hambatan

Kamis Pahing dianggap sebagai weton yang jarang mengalami kendala dalam hal keuangan.
 
Apa pun yang mereka tangani tampaknya membawa keberuntungan, sehingga kekayaan mudah bertambah. 
 
Sering kali, kesuksesan mereka diraih lebih cepat dibandingkan dengan orang lain, bahkan di usia muda. 
 
Banyak yang menjadi orang kaya baru melalui usaha atau karier profesional.

6. Selasa Kliwon – Daya Tarik Hoki Finansial

Lahir pada Selasa Kliwon dipercaya membawa banyak keberuntungan, terutama dalam bidang keuangan. 
 
Orang yang terlahir pada weton ini seolah memiliki daya tarik rezeki yang mengagumkan: tawaran bisnis, kesempatan kerja, atau bahkan keberuntungan mendadak sering kali menghampiri mereka. 
 
Dengan sedikit usaha, hasil besar dapat dinikmati dengan segera.

7. Senin Pon – Cepat Kaya dari Relasi

Senin Pon dikenal sebagai weton bagi individu yang memiliki jaringan luas dan fasilitas dalam menjalin hubungan dengan baik. 
 
Dari koneksi inilah kekayaan mereka terlahir. 
 
Seringkali, mereka meraih proyek besar atau peluang usaha berkat relasi yang dibangun. 
 
Tidak mengherankan jika Senin Pon kerap dijadikan contoh orang yang meraih kekayaan dengan cepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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