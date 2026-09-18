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Sabtu, 19 September 2026 | 02.37 WIB

3 Weton yang Berpotensi Jadi Orang Kaya Baru di Akhir Tahun 2026, Rezeki Tak Pernah Pergi

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Weton yang diramalkan berpotensi menjadi orang kaya baru di akhir tahun 2026 saat rezeki seperti menempel tak pernah pergi. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, akhir tahun 2026 ini akan ada segelintir orang yang nasibnya bisa mengalami perubahan.

Hal-hal baik dan keberkahan diprediksi akan datang menghampiri menjadi rezeki yang patut disyukuri.

Melalui serangkaian kemudahan dan lain sebagainya, hidup yang dijalani pun seperti memasuki fase baru yang berbeda. 

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan berpotensi menjadi orang kaya baru di akhir tahun 2026 saat rezeki seperti menempel tak pernah pergi.

1. Weton Senin Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Legi biasanya memiliki watak yang rendah hati.

Karena kerendahhatiannya itu, mereka kerap tumbuh jadi orang pandai karena gemar belajar sesuatu yang baru.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini bisa jadi momen perubahan hidup kala datangnya rezeki bisa lebih deras dari biasanya.

Finansial yang dipunya pun perlahan-lahan bisa meninggalkan ambang batas kemiskinan hingga mereka punya banyak tabungan yang menentramkan hati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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