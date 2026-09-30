Taurus hingga Capricorn, 4 Zodiak Ini Konon Punya Bakat Mengumpulkan Harta

JawaPos.com – Dalam astrologi, setiap zodiak sering dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam hal pekerjaan dan pengelolaan keuangan.

Ada zodiak yang dikenal lebih berhati-hati ketika menggunakan uang, sementara lainnya disebut memiliki keberanian mengambil peluang untuk meningkatkan penghasilan. Perbedaan karakter tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan perjalanan finansial seseorang.

Sebagian astrologi bahkan menggambarkan beberapa zodiak sebagai sosok yang memiliki “magnet kekayaan”. Mereka dianggap tidak hanya mampu mencari penghasilan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan apa yang dimiliki.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat empat zodiak yang disebut memiliki karakter kuat dalam mengejar kemapanan finansial dan menikmati hasil kerja kerasnya. Berikut daftarnya:

1. Taurus Taurus dikenal sebagai pribadi yang cukup terencana, terutama ketika menyangkut tujuan jangka panjang. Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan lebih suka memastikan langkah yang dilakukan memiliki manfaat di kemudian hari.

Kebiasaan membuat perencanaan, ditambah sifat tekun dan sabar, membuat Taurus digambarkan mampu menjaga kondisi finansial secara konsisten.

Zodiak ini juga berada di bawah pengaruh Venus dalam astrologi, yang kerap dikaitkan dengan keindahan, kenyamanan, dan kemewahan. Karena itu, Taurus disebut memiliki selera terhadap barang atau pengalaman berkualitas.

Menariknya, mereka tidak hanya ingin menikmati kemewahan, tetapi juga berusaha membangun kondisi finansial yang memungkinkan keinginan tersebut terpenuhi.

2. Leo Leo identik dengan rasa percaya diri, karisma, dan kemampuan menarik perhatian. Karakter tersebut dapat menjadi modal bagi mereka untuk mengembangkan bakat menjadi sesuatu yang menghasilkan.