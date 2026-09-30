Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 30 September 2026 | 22.53 WIB

Taurus hingga Capricorn, 4 Zodiak Ini Konon Punya Bakat Mengumpulkan Harta

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, setiap zodiak sering dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam hal pekerjaan dan pengelolaan keuangan.

Ada zodiak yang dikenal lebih berhati-hati ketika menggunakan uang, sementara lainnya disebut memiliki keberanian mengambil peluang untuk meningkatkan penghasilan. Perbedaan karakter tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan perjalanan finansial seseorang.

Sebagian astrologi bahkan menggambarkan beberapa zodiak sebagai sosok yang memiliki “magnet kekayaan”. Mereka dianggap tidak hanya mampu mencari penghasilan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan apa yang dimiliki.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat empat zodiak yang disebut memiliki karakter kuat dalam mengejar kemapanan finansial dan menikmati hasil kerja kerasnya. Berikut daftarnya:

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang cukup terencana, terutama ketika menyangkut tujuan jangka panjang. Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan lebih suka memastikan langkah yang dilakukan memiliki manfaat di kemudian hari.

Kebiasaan membuat perencanaan, ditambah sifat tekun dan sabar, membuat Taurus digambarkan mampu menjaga kondisi finansial secara konsisten.

Zodiak ini juga berada di bawah pengaruh Venus dalam astrologi, yang kerap dikaitkan dengan keindahan, kenyamanan, dan kemewahan. Karena itu, Taurus disebut memiliki selera terhadap barang atau pengalaman berkualitas.

Menariknya, mereka tidak hanya ingin menikmati kemewahan, tetapi juga berusaha membangun kondisi finansial yang memungkinkan keinginan tersebut terpenuhi.

2. Leo

Leo identik dengan rasa percaya diri, karisma, dan kemampuan menarik perhatian. Karakter tersebut dapat menjadi modal bagi mereka untuk mengembangkan bakat menjadi sesuatu yang menghasilkan.

Dalam dunia profesional, Leo digambarkan nyaman ketika harus tampil di depan banyak orang atau mengambil peran sebagai pemimpin.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dari Capricorn hingga Leo, 5 Zodiak yang Disebut Punya Bakat Alami Mengumpulkan Harta - Image
Zodiak

Dari Capricorn hingga Leo, 5 Zodiak yang Disebut Punya Bakat Alami Mengumpulkan Harta

Rabu, 23 September 2026 | 04.43 WIB

Tak Hanya Kerja Keras, 4 Shio Ini Punya Insting Alami untuk Mengumpulkan Harta - Image
Zodiak

Tak Hanya Kerja Keras, 4 Shio Ini Punya Insting Alami untuk Mengumpulkan Harta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 05.01 WIB

Disebut Beruntung Sejak Lahir, 4 Weton Ini Diyakini Mudah Mengumpulkan Harta - Image
Zodiak

Disebut Beruntung Sejak Lahir, 4 Weton Ini Diyakini Mudah Mengumpulkan Harta

Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore