Disebut Beruntung Sejak Lahir, 4 Weton Ini Diyakini Mudah Mengumpulkan Harta

Weton raih kekayaan dari langit kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter, peruntungan, hingga jalan rezeki yang berbeda-beda. Sebagian weton bahkan disebut memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemakmuran berkat sifat dan watak yang dimilikinya.
Meski demikian, perlu dipahami bahwa keyakinan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi budaya Jawa dan bukan fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Rezeki dan kesuksesan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan, serta berbagai faktor dalam kehidupan.
Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut empat weton yang dipercaya memiliki potensi memperoleh keberuntungan finansial menurut Primbon Jawa.
Senin Legi memiliki neptu 12 dan dipercaya mempunyai karakter yang tenang serta mampu mengendalikan emosi dengan baik. Sifat tersebut membuat mereka lebih berhati-hati saat mengambil keputusan, terutama dalam urusan keuangan.
Mereka dikenal gemar menyusun rencana secara matang, termasuk ketika menjalankan usaha atau mengelola investasi. Kebiasaan mempertimbangkan risiko sebelum bertindak dinilai menjadi salah satu alasan mengapa kondisi finansial mereka cenderung stabil.
Menurut Primbon Jawa, peluang rezeki bagi pemilik weton ini juga disebut dapat datang dari berbagai arah sehingga kehidupan ekonominya relatif terjaga.
Pemilik weton Senin Pahing memiliki neptu 13. Dalam Primbon, mereka digambarkan mengalami perubahan besar ketika menghadapi tantangan hidup.
Jika sebelumnya kurang bersemangat, tekanan hidup justru mampu membangkitkan motivasi untuk bekerja lebih keras. Perubahan sikap tersebut dipercaya membuka lebih banyak kesempatan dalam mencari penghasilan.
Dengan ketekunan dan semangat yang meningkat, mereka diyakini mampu memperbaiki kondisi ekonomi hingga mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Sabtu Kliwon juga memiliki neptu 13 dan dikenal sebagai sosok yang teguh pada pendirian. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan cenderung konsisten mengejar target yang telah ditetapkan.
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