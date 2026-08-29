Tak Hanya Kerja Keras, 4 Shio Ini Punya Insting Alami untuk Mengumpulkan Harta

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kemampuan dan kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berkomunikasi, ada yang kreatif, sementara sebagian lainnya mempunyai kemampuan mengatur strategi dan keuangan.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai bakat alami yang dapat membantu mereka menemukan peluang penghasilan dan membangun kekayaan.
Kemampuan tersebut tentu tidak berarti seseorang otomatis menjadi kaya. Kerja keras, pengelolaan keuangan, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi tetap menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan.
Dilansir Horoscope, berikut empat shio yang disebut mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan bakatnya menjadi sumber penghasilan.
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Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika mengejar tujuan, termasuk dalam urusan finansial.
Selain memiliki etos kerja tinggi, pemilik shio ini disebut mempunyai ketertarikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, seperti seni, desain, dan mode. Bakat tersebut berpotensi dikembangkan menjadi pekerjaan maupun bisnis yang menghasilkan.
Kerbau juga biasanya mengutamakan kestabilan. Mereka lebih memilih membangun kondisi finansial secara perlahan tetapi konsisten daripada mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat.
Macan dikenal memiliki rasa percaya diri dan keberanian yang kuat. Karakter tersebut membuat mereka tidak ragu menunjukkan kemampuan di hadapan banyak orang.
Dalam penafsiran astrologi Tiongkok, bakat Macan dapat berkembang di bidang yang membutuhkan kemampuan tampil dan menarik perhatian, seperti hiburan, musik, akting, public speaking, hingga dunia media sosial.
Mereka juga tidak terlalu takut menghadapi risiko. Ketika memiliki minat terhadap sesuatu, Macan cenderung berani mengubah passion tersebut menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan.
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Jawa Pos
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