Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 30 Agustus 2026 | 05.01 WIB

Tak Hanya Kerja Keras, 4 Shio Ini Punya Insting Alami untuk Mengumpulkan Harta

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kemampuan dan kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berkomunikasi, ada yang kreatif, sementara sebagian lainnya mempunyai kemampuan mengatur strategi dan keuangan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai bakat alami yang dapat membantu mereka menemukan peluang penghasilan dan membangun kekayaan.

Kemampuan tersebut tentu tidak berarti seseorang otomatis menjadi kaya. Kerja keras, pengelolaan keuangan, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi tetap menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan.

Dilansir Horoscope, berikut empat shio yang disebut mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan bakatnya menjadi sumber penghasilan.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika mengejar tujuan, termasuk dalam urusan finansial.

Selain memiliki etos kerja tinggi, pemilik shio ini disebut mempunyai ketertarikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, seperti seni, desain, dan mode. Bakat tersebut berpotensi dikembangkan menjadi pekerjaan maupun bisnis yang menghasilkan.

Kerbau juga biasanya mengutamakan kestabilan. Mereka lebih memilih membangun kondisi finansial secara perlahan tetapi konsisten daripada mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat.

2. Shio Macan

Macan dikenal memiliki rasa percaya diri dan keberanian yang kuat. Karakter tersebut membuat mereka tidak ragu menunjukkan kemampuan di hadapan banyak orang.

Dalam penafsiran astrologi Tiongkok, bakat Macan dapat berkembang di bidang yang membutuhkan kemampuan tampil dan menarik perhatian, seperti hiburan, musik, akting, public speaking, hingga dunia media sosial.

Mereka juga tidak terlalu takut menghadapi risiko. Ketika memiliki minat terhadap sesuatu, Macan cenderung berani mengubah passion tersebut menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Disebut Beruntung Sejak Lahir, 4 Weton Ini Diyakini Mudah Mengumpulkan Harta - Image
Zodiak

Disebut Beruntung Sejak Lahir, 4 Weton Ini Diyakini Mudah Mengumpulkan Harta

Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.06 WIB

Bukan Sekadar Firasat, 3 Shio Ini Dipercaya Punya Insting di Atas Rata-rata - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Firasat, 3 Shio Ini Dipercaya Punya Insting di Atas Rata-rata

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05.31 WIB

Cerdas Atur Uang, 4 Shio Ini Disebut Punya Insting Finansial di Atas Rata-rata - Image
Zodiak

Cerdas Atur Uang, 4 Shio Ini Disebut Punya Insting Finansial di Atas Rata-rata

Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore