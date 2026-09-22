Dari Capricorn hingga Leo, 5 Zodiak yang Disebut Punya Bakat Alami Mengumpulkan Harta

ilustrasi weton kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Kesuksesan finansial kerap dianggap sebagai hasil dari kerja keras, strategi, keberanian mengambil peluang, dan kemampuan mengelola risiko. Namun, dalam astrologi, karakter bawaan seseorang juga sering dikaitkan dengan kecenderungan dalam mengejar pencapaian dan kekayaan.
Beberapa zodiak disebut memiliki sifat yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan, seperti disiplin, kemampuan menganalisis, keberanian, ketekunan, hingga rasa percaya diri. Meski demikian, anggapan tersebut merupakan bagian dari astrologi dan bukan jaminan bahwa seseorang akan benar-benar menjadi kaya.
Dilansir dari Astrotalk, berikut lima zodiak yang dalam astrologi disebut mempunyai karakter kuat untuk membangun kekayaan besar, bahkan digambarkan berpotensi mencapai status miliarder sebelum usia 50 tahun.
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang disiplin, terarah, dan tidak mudah menyerah ketika mengejar tujuan. Mereka cenderung menyukai perencanaan yang matang serta memikirkan langkah jangka panjang sebelum mengambil keputusan.
Karakter tersebut membuat Capricorn sering dikaitkan dengan bidang bisnis, keuangan, dan kepemimpinan. Mereka juga tidak keberatan memulai sesuatu dari bawah dan membangunnya secara bertahap. Dalam astrologi, sifat konsisten inilah yang dianggap dapat menjadi modal untuk mengembangkan kekayaan dalam jangka panjang.
Virgo memiliki karakter yang teliti, sistematis, dan analitis. Mereka biasanya memperhatikan berbagai detail sebelum mengambil keputusan serta senang mencari solusi ketika menghadapi sebuah persoalan.
Kemampuan tersebut membuat Virgo dalam astrologi sering digambarkan mampu mengembangkan gagasan sederhana menjadi sesuatu yang lebih besar. Ketelitian dan pola pikir kritis mereka dianggap dapat membantu dalam mengelola pekerjaan maupun usaha yang memiliki potensi berkembang.
Scorpio dikenal mempunyai karakter kuat, berani, dan penuh determinasi. Mereka tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan dan cenderung mampu bangkit setelah mengalami kegagalan.
Selain itu, Scorpio dipercaya mempunyai kemampuan membaca situasi dan memahami karakter orang lain. Dalam dunia bisnis, sifat tersebut kerap dikaitkan dengan kemampuan melakukan negosiasi dan mengambil keputusan strategis. Astrologi pun menghubungkan ketangguhan mereka dengan potensi untuk membangun kekayaan.
Taurus sering dikaitkan dengan kehidupan yang nyaman, stabil, dan aman secara finansial. Mereka cenderung praktis serta memiliki kesabaran untuk membangun sesuatu secara perlahan.
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