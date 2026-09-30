3 Zodiak yang Bakal Punya Rumah Baru di Bulan Oktober 2026, Rezeki di Akhir Tahun Berkumpul Jadi Sat

Zodiak yang diramalkan bakal punya rumah baru di bulan Oktober 2026 saat rezeki di akhir tahun berkumpul menjadi satu. (dok: pexels)
JawaPos.com - Terkadang rezeki bisa datang dalam bentuk sesuatu yang tidak pernah diperkirakan.
Sering kali kebaikan datang dalam sekali waktu tetapi langsung hadir dalam bentuk yang besar tak terbayangkan.
Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri dikatakan akan ada segelintir yang diprediksi akan mendapatkan rezeki besar.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal punya rumah baru di bulan Oktober 2026 saat rezeki di akhir tahun berkumpul menjadi satu.
1. Zodiak Capricorn
Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak capricorn dikatakan akan mendapatkan keberuntungan tidak biasa.
Di bulan Oktober 2026, mereka dimungkinkan memperoleh keberkahan yang bisa mengubah hidup ke depannya.
Astrolog meyakini, mereka memiliki peluang untuk memperoleh rumah hunian baru yang bisa langsung mereka tinggal.
Momentum yang datang bersama hoki membuat mereka bisa mendapatkan apa yang selama ini telah ditunggu sejak lama.
2. Zodiak Scorpio
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022