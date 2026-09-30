Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Rabu, 30 September 2026 | 21.43 WIB

3 Zodiak yang Bakal Punya Rumah Baru di Bulan Oktober 2026, Rezeki di Akhir Tahun Berkumpul Jadi Sat

Zodiak yang diramalkan bakal punya rumah baru di bulan Oktober 2026 saat rezeki di akhir tahun berkumpul menjadi satu. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal punya rumah baru di bulan Oktober 2026 saat rezeki di akhir tahun berkumpul menjadi satu. (dok: pexels)

JawaPos.com - Terkadang rezeki bisa datang dalam bentuk sesuatu yang tidak pernah diperkirakan.

Sering kali kebaikan datang dalam sekali waktu tetapi langsung hadir dalam bentuk yang besar tak terbayangkan.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri dikatakan akan ada segelintir yang diprediksi akan mendapatkan rezeki besar.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal punya rumah baru di bulan Oktober 2026 saat rezeki di akhir tahun berkumpul menjadi satu. 

1. Zodiak Capricorn

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak capricorn dikatakan akan mendapatkan keberuntungan tidak biasa.

Di bulan Oktober 2026, mereka dimungkinkan memperoleh keberkahan yang bisa mengubah hidup ke depannya.

Astrolog meyakini, mereka memiliki peluang untuk memperoleh rumah hunian baru yang bisa langsung mereka tinggal.

Momentum yang datang bersama hoki membuat mereka bisa mendapatkan apa yang selama ini telah ditunggu sejak lama.

2. Zodiak Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Zodiak yang Diprediksi Bakal Kaya Raya, Sukses, dan Hidupnya Dipenuhi Kelimpahan Oktober 2026 - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Diprediksi Bakal Kaya Raya, Sukses, dan Hidupnya Dipenuhi Kelimpahan Oktober 2026

Rabu, 30 September 2026 | 21.36 WIB

Tidak Ada Istilah Kantong Kering bagi 6 Zodiak Ini, Mereka Malah Panen Cuan di Akhir Bulan! - Image
Zodiak

Tidak Ada Istilah Kantong Kering bagi 6 Zodiak Ini, Mereka Malah Panen Cuan di Akhir Bulan!

Rabu, 30 September 2026 | 21.35 WIB

3 Zodiak Ini Menemukan Lagi Rasa “Hidup” Mulai 30 September 2026, Keberanian Mengubah Segalanya - Image
Zodiak

3 Zodiak Ini Menemukan Lagi Rasa “Hidup” Mulai 30 September 2026, Keberanian Mengubah Segalanya

Rabu, 30 September 2026 | 21.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore