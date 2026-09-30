3 Zodiak yang Bakal Punya Rumah Baru di Bulan Oktober 2026, Rezeki di Akhir Tahun Berkumpul Jadi Sat

JawaPos.com - Terkadang rezeki bisa datang dalam bentuk sesuatu yang tidak pernah diperkirakan.

Sering kali kebaikan datang dalam sekali waktu tetapi langsung hadir dalam bentuk yang besar tak terbayangkan.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri dikatakan akan ada segelintir yang diprediksi akan mendapatkan rezeki besar.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal punya rumah baru di bulan Oktober 2026 saat rezeki di akhir tahun berkumpul menjadi satu.

1. Zodiak Capricorn

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak capricorn dikatakan akan mendapatkan keberuntungan tidak biasa.

Di bulan Oktober 2026, mereka dimungkinkan memperoleh keberkahan yang bisa mengubah hidup ke depannya.

Astrolog meyakini, mereka memiliki peluang untuk memperoleh rumah hunian baru yang bisa langsung mereka tinggal.

Momentum yang datang bersama hoki membuat mereka bisa mendapatkan apa yang selama ini telah ditunggu sejak lama.