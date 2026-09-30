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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 30 September 2026 | 15.24 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)

JawaPos.com – Selama berpikiran terbuka, zodiak libra dapat melihat berbagai hal dari beberapa perspektif dan menentukan strategi mana yang paling cocok. Komunikator terbaik adalah mereka yang berpikir logis daripada emosional. 

Jika beruntung, libra akan mendapatkan nasihat yang bagus dari seseorang yang lebih tua. Manfaatkan informasi yang diberikan olehnya dengan baik. Karir libra akan sangat diuntungkan karenanya. 

Hari zodiak scorpio akan penuh kesenangan dan dimulai dengan baik melalui momentum yang stabil. Jika ingin perjalanan singkat bersama teman atau keluarga, ini akan menjadi hari yang sangat baik untuk mempersiapkannya. 

Perjalanan ini akan terbukti luar biasa karena akan menyegarkan dan mendekatkan scorpio dengan orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 30 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus memastikan memiliki niat baik dan membuat pilihan menuju hubungan yang serius. Terkait karir, tetaplah tenang saat beban kerja yang berlebihan membuat libra tegang.

Sementara itu, pilih makanan dengan bijak agar energi libra meningkat serta berat badan menurun. Terkait keuangan, kunjungi showroom jika berpikir untuk berinvestasi dalam membeli mobil baru.

Editor: Novia Tri Astuti
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