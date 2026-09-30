Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 30 September 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak sagitarius mungkin tertarik pada isu-isu sosial. Ini adalah hari yang tepat untuk menyumbangkan waktu, tenaga, serta sejumlah uang untuk tujuan sosial.

Pada penghujung hari, sagitarius akan terkejut dengan betapa hebatnya perasaan yang didapatkan berkat kemurahan hati ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Rabu, 30 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius mudah menarik perhatian lawan jenis dengan pesona diri yang dimiliki. Terkait karir, pekerjaan berjalan lancar dan masalah yang sudah lama tertunda akhirnya terselesaikan.

Sementara itu, perbaiki pola makan dengan mulai mengonsumsi gandum utuh dan sayuran sebagai pengganti makanan yang kurang mineral. Pada ranah keuangan, saat ini merupakan periode tepat untuk mulai melihat iklan properti tentang rumah.

Cinta Sagitarius

Sagitarius mudah menarik perhatian lawan jenis dengan pesona diri yang dimiliki. Sagitarius mungkin tertarik pada siapa pun yang berpenampilan menarik hari ini. 

Manfaatkan waktu ini untuk keluar bersama teman-teman dan bersosialisasi. Sagitarius mungkin akan menjadi orang yang paling disukai.

Karir Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 30 September 2026 | 12.57 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 30 September 2026 | 12.55 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 30 September 2026 | 12.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore