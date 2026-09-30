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Aulia Rahmi
Rabu, 30 September 2026 | 21.23 WIB

Siap-Siap Ketiban Hoki! 6 Zodiak Ini Rezekinya Bikin Melongo pada 30 September 2026

Ilustrasi Rezekinya Bikin Melongo (magnific) - Image

Ilustrasi Rezekinya Bikin Melongo (magnific)

JawaPos.com - Tanggal 30 September 2026 bukan sekadar hari terakhir dalam kalender September.

Dalam pembacaan astrologi populer, hari ini menjadi momentum yang menarik bagi sejumlah zodiak yang sedang berada dalam fase perubahan.

Setelah melewati persoalan, tekanan, atau ketidakpastian, enam zodiak berikut digambarkan mulai merasakan suasana yang lebih ringan.

Menariknya, keberuntungan yang datang tidak selalu berbentuk uang dalam jumlah besar.

Rezeki dapat hadir melalui kesempatan baru, pekerjaan, pemasukan tambahan, penyelesaian masalah, hubungan yang membaik, atau kabar yang selama ini dinantikan.

Hal-hal kecil tersebut dapat menjadi pintu menuju perubahan yang lebih besar.

Sagitarius, Pisces, Aries, Taurus, Cancer, dan Capricorn menjadi 6 zodiak yang disebut memiliki peluang merasakan energi positif pada akhir September.

Masing-masing memiliki cerita keberuntungan yang berbeda, sehingga menarik untuk melihat bagaimana gambaran rezeki tersebut muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Inilah 6 zodiak yang diprediksi ketiban hoki hari ini dilansir dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN.

1. Sagitarius

Sagitarius berada di urutan pertama dalam daftar zodiak yang disebut memiliki peluang keberuntungan pada 30 September 2026.

Setelah menghadapi sejumlah persoalan, Anda digambarkan mulai memasuki fase yang terasa lebih lega.

Ada kemungkinan muncul kesempatan yang membuat kondisi kehidupan perlahan bergerak ke arah yang lebih positif.

Rezeki Sagitarius tidak harus datang melalui satu sumber saja.

Dalam pembacaan ini, peluang dapat muncul dari berbagai arah, termasuk pekerjaan, aktivitas sampingan, relasi, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan.

Editor: Hanny Suwindari
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