3 Zodiak Ini Menemukan Lagi Rasa “Hidup” Mulai 30 September 2026, Keberanian Mengubah Segalanya

JawaPos.com - Ada fase ketika hidup tetap berjalan seperti biasa, tetapi hati seolah kehilangan warna.

Rutinitas dilakukan, berbagai tanggung jawab diselesaikan, tetapi ada bagian dalam diri yang merasa belum benar-benar hadir di dalam kehidupan sendiri.

Dalam astrologi, perubahan energi planet sering dikaitkan dengan momentum refleksi yang dapat mengubah cara seseorang melihat keadaan.

Mulai 30 September 2026, Merkurius memasuki Scorpio. Dalam astrologi, Merkurius berkaitan dengan pola pikir, komunikasi, pengambilan keputusan, dan cara seseorang memproses informasi.

Sementara itu, Scorpio kerap diasosiasikan dengan kedalaman, keberanian menghadapi kenyataan, transformasi, dan kemampuan melihat sesuatu yang tersembunyi di balik permukaan.

Pertemuan energi tersebut dapat membawa dorongan untuk berhenti bersembunyi di balik keraguan.

Hal-hal yang selama ini hanya tersimpan dalam pikiran berpotensi mulai diungkapkan melalui tindakan nyata.

Bagi sebagian zodiak, keberanian tersebut dapat menjadi pemicu munculnya kembali rasa percaya diri dan kepuasan terhadap kehidupan.

Gemini, Scorpio, dan Sagitarius menjadi 3 zodiak yang secara astrologi memiliki tema kuat pada momentum ini diulas dari Yourtango.com.

Perubahan yang dirasakan tidak selalu berupa keberuntungan besar atau kejadian dramatis.

Bisa jadi, titik balik justru muncul ketika seseorang akhirnya berani mengatakan apa yang sebenarnya dipikirkan, memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting, atau mengambil langkah yang selama ini terus ditunda.

1. Gemini: Berani Mengatakan yang Selama Ini Disimpan

Gemini memasuki 30 September 2026 dengan energi yang mendorong komunikasi lebih berani dan terus terang.

Ketika Merkurius memasuki Scorpio, Anda mungkin semakin sulit berpura-pura tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi.