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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 30 September 2026 | 12.57 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak pisces merasa positif dan penuh energi. Pisces bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari usaha yang dilakukan hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang menjanjikan bagi pisces untuk fokus pada karir. 

Pisces dapat berharap untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat di hari-hari mendatang. Pisces dapat mencapai yang terbaik dengan melakukan komunikasi yang efisien. Selain itu, cobalah untuk bersikap baik kepada orang-orang terkasih untuk menyenangkan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Rabu, 30 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces mungkin terkejut karena seorang teman akan mengungkapkan perasaan yang terpendam. Terkait karir, pisces memiliki peluang untuk meraih posisi administratif penting.

Sementara itu, pastikan untuk benar-benar berupaya mencapai tujuan kebugaran yang sudah ditetapkan. Terkait keuangan, tingkatkan omset keuangan dengan beriklan dan melakukan promosi untuk bisnis yang sedang pisces jalankan.

Cinta Pisces

Hari ini, pisces mungkin mendapat kejutan karena seorang teman mengungkapkan perasaan yang terpendam kepada pisces. Terimalah kabar ini dengan penuh empati dan hati yang terbuka. Prospek hubungan ini cerah, jadi cobalah melihat kemana hubungan ini dapat membawamu.

Karir Pisces

Pisces memiliki peluang untuk meraih posisi administratif penting. Cari posisi yang ideal dan kirimkan resume, karena pisces pasti akan mendapatkan panggilan wawancara. Seperti yang diketahui, mendapatkan pekerjaan tidak pernah menjadi masalah bagi pisces.

Editor: Hanny Suwindari
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