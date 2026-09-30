Ramalan Zodiak Capricorn 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak capricorn perlu meluangkan waktu untuk beristirahat dan bersantai. Capricorn mungkin memiliki masa lalu yang sulit, tetapi masa kini dan masa depan tampak secerah matahari.
Sekarang adalah saatnya untuk menuai hasil dari semua kerja keras yang telah dilakukan. Gunakan waktu ini untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 30 September 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn bisa meminta nasihat dari teman dekat jika masih ragu tentang potensi hubungan dengan seseorang. Terkait karir, orang-orang yang berpengaruh akhirnya menyadari kemampuan kepemimpinan capricorn.
Sementara itu, cobalah untuk menurunkan tingkat stres agar nafsu makanmu kembali normal. Terkait keuangan, temukan beberapa petunjuk yang sangat menjanjikan tentang dimana capricorn bisa menemukan rumah impian untuk dibeli.
Cinta Capricorn
Seseorang yang istimewa mungkin akan memasuki hidup capricorn hari ini. Keraguan capricorn terlihat di awal. Tetapi setelah melakukan obrolan panjang dengannya, keraguan capricorn mulai runtuh. Jangan ragu untuk meminta nasihat dari teman dekat jika masih ragu tentang potensi seseorang ini.
Karir Capricorn
Capricorn berada dalam posisi berwenang di tempat kerja. Kemampuan kepemimpinan yang capricorn tunjukkan lebih kuat dari biasanya, dan orang-orang yang berpengaruh akhirnya menyadarinya.
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