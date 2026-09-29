3 Zodiak Menarik Kekayaan dan Kesuksesan Sepanjang Oktober 2026

JawaPos.com - Oktober 2026 membawa sejumlah perubahan astrologi yang menarik, terutama dalam hal keuangan dan kesuksesan.

Tiga zodiak disebut memiliki peluang lebih besar untuk menarik kekayaan sepanjang Oktober 2026, terutama ketika mereka berani mengevaluasi kembali cara mengelola uang dan melihat kesempatan yang sebelumnya terlewat.

Periode ini tidak hanya berbicara tentang keberuntungan berupa pemasukan mendadak.

Peluang finansial dapat hadir melalui investasi yang pernah dilewatkan, kerja sama baru, sumber penghasilan pasif, maupun perubahan cara memandang kekayaan dan kesuksesan.

Dalam astrologi yang menjadi dasar artikel ini, Venus memasuki fase retrograde di Scorpio pada 3 Oktober 2026, sementara Mercury juga mengalami retrograde di Scorpio pada 24 Oktober 2026.

Kombinasi tersebut disebut sebagai momentum untuk meninjau ulang cara seseorang menangani uang sekaligus mempertimbangkan kembali peluang yang pernah muncul.

Dikutip dari laman YourTango, inilah tiga zodiak yang disebut menarik kekayaan dan kesuksesan sepanjang Oktober 2026.

1. Virgo Virgo menjadi salah satu zodiak yang mendapat sorotan dalam urusan kekayaan dan kesuksesan sepanjang Oktober 2026.

Menurut YourTango, bulan ini dapat membantu Virgo melihat kondisi finansial dari sudut pandang yang berbeda.

Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga bagaimana kekayaan memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang diinginkan.

Pada awal Oktober, Virgo mungkin merasa perkembangan finansial berjalan lebih lambat daripada harapan. Namun, situasi tersebut justru dapat menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi secara lebih mendalam.

Alih-alih terburu-buru mengejar hasil, Virgo disarankan untuk melihat kembali tujuan finansial dan menentukan apakah strategi yang digunakan selama ini masih relevan.

Momentum penting muncul ketika Bulan Baru di Libra berlangsung pada 20 Oktober 2026. Dalam interpretasi astrologi YourTango, fase ini dapat membawa perspektif baru tentang arti kelimpahan.

Virgo mulai memahami bahwa kesuksesan tidak semata-mata diukur dari pekerjaan yang semakin banyak atau saldo rekening yang terus bertambah.