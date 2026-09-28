9 Kebiasaan yang Diam-Diam Menghambat Kesuksesan, Banyak Orang Melakukannya Tanpa Sadar

JawaPos.com – Memasuki usia 30-an dapat menjadi fase ketika seseorang mulai melihat kembali perjalanan hidupnya. Sebagian orang mungkin sudah mencapai sejumlah target dalam karier, keuangan, atau kehidupan pribadi, sementara yang lain masih berusaha menemukan arah yang sesuai.

Perbedaan perjalanan tersebut tidak selalu hanya berkaitan dengan keberuntungan atau kondisi awal seseorang. Kebiasaan sehari-hari, cara menghadapi masalah, serta kemampuan mengelola pikiran dan emosi juga dapat berperan dalam membentuk perilaku seseorang.

Dilansir dari Geediting, terdapat sembilan kebiasaan yang disebut perlu diwaspadai karena dapat menghambat perkembangan diri. Berikut di antaranya:

1. Sering Menunda Pekerjaan Menunda pekerjaan memang dapat memberikan rasa lega untuk sementara karena seseorang bisa menghindari tugas yang dianggap sulit atau tidak menyenangkan. Namun, pekerjaan yang terus ditumpuk justru berpotensi meningkatkan tekanan di kemudian hari.

Karena itu, membangun kebiasaan menyelesaikan tugas secara bertahap dapat membantu mengurangi beban. Tidak harus selalu mengerjakan semuanya sekaligus, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten juga dapat memberikan kemajuan.

2. Terlalu Sering Membandingkan Diri Kemajuan orang lain, terutama yang terlihat melalui media sosial, terkadang membuat seseorang merasa hidupnya tertinggal.

Padahal, setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, dan perjalanan yang berbeda. Daripada terus membandingkan pencapaian dengan orang lain, perhatian dapat dialihkan pada perkembangan diri sendiri.

Mengevaluasi apa yang sudah dicapai dan menentukan target berikutnya dapat menjadi cara yang lebih konstruktif untuk berkembang.

3. Selalu Menyalahkan Keadaan Ketika mengalami kegagalan, menyalahkan keadaan atau orang lain mungkin terasa lebih mudah. Namun, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang sulit melihat bagian yang sebenarnya masih dapat diperbaiki.