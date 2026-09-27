Rezeki Makin Deras, 6 Shio Ini Diprediksi Segera Menyusul Kesuksesan Para Konglomerat

JawaPos.com - Kekayaan seseorang umumnya terbentuk dari berbagai hal, mulai dari kerja keras, kemampuan membaca peluang, strategi dalam mengelola keuangan, hingga keputusan yang diambil sepanjang perjalanan hidup.

Dalam astrologi Tiongkok, kondisi finansial seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Setiap shio dipercaya memiliki karakter dan siklus keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, serta keuangan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat sejumlah shio yang dalam ramalan disebut sedang memasuki periode dengan peluang finansial yang lebih terbuka. Mereka digambarkan berpotensi mengalami peningkatan pemasukan dan perkembangan usaha.

Berikut enam shio yang disebut memiliki prospek rezeki besar dalam ramalan tersebut.

1. Shio Naga – Peluang Besar dari Usaha dan Investasi

Shio Naga kerap dikaitkan dengan karakter kuat, percaya diri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Sifat tersebut membuat mereka digambarkan mampu mengambil keputusan ketika melihat peluang yang menjanjikan.

Dalam ramalan kali ini, Naga disebut sedang berada dalam fase yang mendukung perkembangan usaha maupun investasi. Kesempatan yang sebelumnya terlihat kecil bahkan dipercaya dapat berkembang menjadi sumber pemasukan yang lebih besar.

Kemampuan membaca situasi juga menjadi salah satu faktor yang disebut dapat membantu Naga meningkatkan kondisi finansialnya.

2. Shio Tikus – Cermat Mengatur Peluang Keuangan