Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 29 September 2026 | 04.04 WIB

Pintu Kesuksesan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diramal Dapat Limpahan Rezeki

Shio diberi rezeki finansial, kemuliaan dan kejayaan kata astrologi Tionghoa - Image

Shio diberi rezeki finansial, kemuliaan dan kejayaan kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter, peluang, serta tantangan yang berbeda dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Sejumlah shio bahkan dipercaya sedang berada dalam fase yang mendukung perkembangan karier, bisnis, maupun kondisi finansial. Perpaduan antara karakter pribadi, keberanian mengambil peluang, dan kemampuan mengelola keadaan disebut dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki finansial, kemuliaan, dan kejayaan menurut astrologi Tionghoa. Berikut uraiannya:

1. Shio Babi

Shio Babi kerap dikaitkan dengan kemakmuran, kedamaian, dan kehidupan yang penuh keberuntungan. Orang yang berada di bawah shio ini digambarkan mempunyai sifat hangat, dermawan, serta mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Kemampuan membangun kerja sama menjadi salah satu kekuatan mereka. Relasi yang luas dan hubungan yang harmonis dipercaya dapat menghadirkan berbagai kesempatan baru, termasuk dalam pekerjaan maupun bisnis.

Dari sisi keuangan, Shio Babi disebut memiliki kemampuan mengatur aset dan melihat peluang yang berpotensi memberikan keuntungan. Perencanaan jangka panjang juga menjadi salah satu faktor yang mendukung kestabilan finansial mereka.

Meski begitu, mereka tetap perlu berhati-hati terhadap kebiasaan terlalu menikmati hasil yang diperoleh. Pengelolaan keuangan yang disiplin tetap diperlukan agar kemakmuran dapat dipertahankan.

2. Shio Naga

Shio Naga dalam astrologi Tionghoa sering diasosiasikan dengan kekuatan, energi besar, dan keberuntungan. Pemilik shio ini umumnya digambarkan percaya diri, bersemangat, cerdas, serta memiliki daya tarik yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
9 Kebiasaan yang Diam-Diam Menghambat Kesuksesan, Banyak Orang Melakukannya Tanpa Sadar - Image
Kepribadian

9 Kebiasaan yang Diam-Diam Menghambat Kesuksesan, Banyak Orang Melakukannya Tanpa Sadar

Selasa, 29 September 2026 | 03.33 WIB

Rezeki Makin Deras, 6 Shio Ini Diprediksi Segera Menyusul Kesuksesan Para Konglomerat - Image
Zodiak

Rezeki Makin Deras, 6 Shio Ini Diprediksi Segera Menyusul Kesuksesan Para Konglomerat

Minggu, 27 September 2026 | 23.47 WIB

Tak Sekadar Beruntung! 5 Shio Ini Disebut Punya Bakat Alami untuk Meraih Kesuksesan - Image
Zodiak

Tak Sekadar Beruntung! 5 Shio Ini Disebut Punya Bakat Alami untuk Meraih Kesuksesan

Sabtu, 26 September 2026 | 06.29 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore