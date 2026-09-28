Pintu Kesuksesan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diramal Dapat Limpahan Rezeki

Shio diberi rezeki finansial, kemuliaan dan kejayaan kata astrologi Tionghoa
JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter, peluang, serta tantangan yang berbeda dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.
Sejumlah shio bahkan dipercaya sedang berada dalam fase yang mendukung perkembangan karier, bisnis, maupun kondisi finansial. Perpaduan antara karakter pribadi, keberanian mengambil peluang, dan kemampuan mengelola keadaan disebut dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki finansial, kemuliaan, dan kejayaan menurut astrologi Tionghoa. Berikut uraiannya:
1. Shio Babi
Shio Babi kerap dikaitkan dengan kemakmuran, kedamaian, dan kehidupan yang penuh keberuntungan. Orang yang berada di bawah shio ini digambarkan mempunyai sifat hangat, dermawan, serta mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.
Kemampuan membangun kerja sama menjadi salah satu kekuatan mereka. Relasi yang luas dan hubungan yang harmonis dipercaya dapat menghadirkan berbagai kesempatan baru, termasuk dalam pekerjaan maupun bisnis.
Dari sisi keuangan, Shio Babi disebut memiliki kemampuan mengatur aset dan melihat peluang yang berpotensi memberikan keuntungan. Perencanaan jangka panjang juga menjadi salah satu faktor yang mendukung kestabilan finansial mereka.
Meski begitu, mereka tetap perlu berhati-hati terhadap kebiasaan terlalu menikmati hasil yang diperoleh. Pengelolaan keuangan yang disiplin tetap diperlukan agar kemakmuran dapat dipertahankan.
2. Shio Naga
Shio Naga dalam astrologi Tionghoa sering diasosiasikan dengan kekuatan, energi besar, dan keberuntungan. Pemilik shio ini umumnya digambarkan percaya diri, bersemangat, cerdas, serta memiliki daya tarik yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022