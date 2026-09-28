Pintu Kesuksesan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diramal Dapat Limpahan Rezeki

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter, peluang, serta tantangan yang berbeda dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Sejumlah shio bahkan dipercaya sedang berada dalam fase yang mendukung perkembangan karier, bisnis, maupun kondisi finansial. Perpaduan antara karakter pribadi, keberanian mengambil peluang, dan kemampuan mengelola keadaan disebut dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki finansial, kemuliaan, dan kejayaan menurut astrologi Tionghoa. Berikut uraiannya:

1. Shio Babi

Shio Babi kerap dikaitkan dengan kemakmuran, kedamaian, dan kehidupan yang penuh keberuntungan. Orang yang berada di bawah shio ini digambarkan mempunyai sifat hangat, dermawan, serta mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Kemampuan membangun kerja sama menjadi salah satu kekuatan mereka. Relasi yang luas dan hubungan yang harmonis dipercaya dapat menghadirkan berbagai kesempatan baru, termasuk dalam pekerjaan maupun bisnis.

Dari sisi keuangan, Shio Babi disebut memiliki kemampuan mengatur aset dan melihat peluang yang berpotensi memberikan keuntungan. Perencanaan jangka panjang juga menjadi salah satu faktor yang mendukung kestabilan finansial mereka.

Meski begitu, mereka tetap perlu berhati-hati terhadap kebiasaan terlalu menikmati hasil yang diperoleh. Pengelolaan keuangan yang disiplin tetap diperlukan agar kemakmuran dapat dipertahankan.

2. Shio Naga