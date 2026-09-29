Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 29 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Selasa, 29 September 2026 perlu dijaga dengan membagi waktu secara seimbang antara pekerjaan, kegiatan pribadi, dan kesempatan untuk memulihkan tenaga.

Rutinitas yang terlalu padat tanpa cukup jeda dapat membuat tubuh maupun pikiran lebih mudah mengalami kelelahan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra dapat mulai mengevaluasi kembali kebiasaan sehari-hari yang selama ini mungkin dianggap tidak terlalu penting.

Pola makan, kualitas tidur, aktivitas fisik, hingga durasi penggunaan perangkat elektronik perlu diperhatikan agar tidak mengganggu kondisi tubuh.

Jika waktu tidur atau istirahat terus dikurangi karena pekerjaan, tubuh pada akhirnya dapat memberikan tanda bahwa aktivitas yang terlalu padat perlu dikurangi.

Libra tidak harus langsung mengubah seluruh rutinitas untuk menjaga kebugaran.