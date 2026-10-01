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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 20.40 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 1 Oktober 2026: Jadikan Kesehatan Rutinitas Harian

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Kamis, 1 Oktober 2026 sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari dan tidak hanya diperhatikan ketika tubuh mulai menunjukkan keluhan.

Kesibukan pekerjaan maupun berbagai urusan pribadi sebaiknya tidak membuat Taurus terus mengabaikan kebutuhan dasar tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pastikan tubuh memperoleh waktu istirahat yang cukup agar energi dapat kembali setelah digunakan untuk menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari.

Selain menjaga waktu tidur, Taurus juga perlu memperhatikan jadwal makan dan mencukupi kebutuhan cairan.

Jangan terlalu sering menunda atau melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk dan membutuhkan perhatian.

Jika aktivitas sehari-hari membuat Taurus lebih banyak duduk, sempatkan berdiri dan melakukan peregangan ringan agar tubuh tidak terasa kaku.

Berjalan kaki juga dapat menjadi pilihan sederhana ketika belum memiliki waktu yang cukup untuk melakukan olahraga dengan durasi panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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