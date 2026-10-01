Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 1 Oktober 2026: Jadikan Kesehatan Rutinitas Harian

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Kamis, 1 Oktober 2026 sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari dan tidak hanya diperhatikan ketika tubuh mulai menunjukkan keluhan.

Kesibukan pekerjaan maupun berbagai urusan pribadi sebaiknya tidak membuat Taurus terus mengabaikan kebutuhan dasar tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pastikan tubuh memperoleh waktu istirahat yang cukup agar energi dapat kembali setelah digunakan untuk menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari.

Selain menjaga waktu tidur, Taurus juga perlu memperhatikan jadwal makan dan mencukupi kebutuhan cairan.

Jangan terlalu sering menunda atau melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk dan membutuhkan perhatian.

Jika aktivitas sehari-hari membuat Taurus lebih banyak duduk, sempatkan berdiri dan melakukan peregangan ringan agar tubuh tidak terasa kaku.