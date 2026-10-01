Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Kamis, 1 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Kamis, 1 Oktober 2026 perlu diperhatikan agar kesibukan pekerjaan maupun aktivitas lainnya tidak membuat kebutuhan tubuh terabaikan.

Keinginan menyelesaikan banyak hal dalam satu hari memang dapat membuat Aries terus bergerak, tetapi tubuh tetap membutuhkan kesempatan untuk memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jangan menunggu sampai rasa lelah menjadi terlalu berat sebelum memberikan waktu untuk berhenti sejenak.

Istirahat yang cukup dapat membantu menjaga tenaga sehingga Aries dapat menjalani berbagai tanggung jawab dengan kondisi yang lebih baik.

Selain mengatur waktu tidur, pola makan dan aktivitas fisik juga perlu menjadi bagian dari perhatian sehari-hari.

Jika pekerjaan membuat Aries terlalu lama duduk atau menatap layar, sempatkan melakukan gerakan ringan di sela-sela kegiatan.