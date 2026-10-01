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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 20.36 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 1 Oktober 2026: Tetap Aktif di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Kamis, 1 Oktober 2026 dapat dijaga dengan tetap membuat tubuh bergerak meskipun waktu yang tersedia untuk berolahraga cukup terbatas.

Aktivitas fisik tidak selalu harus dilakukan dalam durasi panjang karena beberapa menit bergerak di tengah kesibukan tetap dapat menjadi kesempatan untuk menjaga tubuh tetap aktif.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika jadwal tidak memungkinkan untuk berolahraga dalam waktu lama, Gemini dapat memanfaatkan jeda singkat dengan berjalan kaki, melakukan peregangan, squat, atau latihan ringan di rumah.

Hal yang penting adalah tidak membiarkan tubuh berada dalam posisi yang sama selama berjam-jam tanpa jeda.

Bagi Gemini yang banyak bekerja di depan komputer, luangkan waktu secara berkala untuk berdiri, berjalan sebentar, atau menggerakkan tubuh sebelum kembali menyelesaikan pekerjaan.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membuat tubuh terasa lebih nyaman sekaligus membantu mengurangi rasa kaku setelah terlalu lama duduk.

Selain menjaga aktivitas fisik, Gemini juga perlu memperhatikan kondisi pikiran agar persoalan dari satu hari tidak terus terbawa ke aktivitas berikutnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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