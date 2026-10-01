Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 1 Oktober 2026: Tetap Aktif di Tengah Kesibukan

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Kamis, 1 Oktober 2026 dapat dijaga dengan tetap membuat tubuh bergerak meskipun waktu yang tersedia untuk berolahraga cukup terbatas.

Aktivitas fisik tidak selalu harus dilakukan dalam durasi panjang karena beberapa menit bergerak di tengah kesibukan tetap dapat menjadi kesempatan untuk menjaga tubuh tetap aktif.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika jadwal tidak memungkinkan untuk berolahraga dalam waktu lama, Gemini dapat memanfaatkan jeda singkat dengan berjalan kaki, melakukan peregangan, squat, atau latihan ringan di rumah.

Hal yang penting adalah tidak membiarkan tubuh berada dalam posisi yang sama selama berjam-jam tanpa jeda.

Bagi Gemini yang banyak bekerja di depan komputer, luangkan waktu secara berkala untuk berdiri, berjalan sebentar, atau menggerakkan tubuh sebelum kembali menyelesaikan pekerjaan.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membuat tubuh terasa lebih nyaman sekaligus membantu mengurangi rasa kaku setelah terlalu lama duduk.