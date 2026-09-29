Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Selasa, 29 September 2026: Jaga Keseimbangan Aktivitas

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Selasa, 29 September 2026 sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas yang direncanakan sejak awal, bukan hanya diperhatikan ketika tubuh mulai terasa lelah.
Padatnya pekerjaan dan kegiatan bersama orang lain dapat membuat Sagittarius tanpa sadar mengabaikan waktu makan maupun istirahat.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Pastikan tubuh tetap memperoleh makanan yang cukup dengan kandungan nutrisi yang seimbang sepanjang hari.
Jangan terlalu sering menunda waktu makan atau menggantinya dengan camilan seadanya hanya demi menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.
Waktu tidur juga perlu dijaga karena kurang istirahat dapat memengaruhi energi dan membuat Sagittarius lebih sulit mempertahankan konsentrasi.
Ketika jadwal sedang padat, sisihkan waktu untuk berhenti sejenak agar tubuh tidak terus dipaksa bekerja tanpa jeda.
Olahraga tetap dapat menjadi bagian dari rutinitas, tetapi pilih jenis aktivitas yang sesuai dengan kondisi tubuh.
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Jawa Pos
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