Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 17.12 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Selasa, 29 September 2026: Teliti Sebelum Memanfaatkan Peluang

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Libra pada Selasa, 29 September 2026 menuntut sikap lebih cermat ketika berhadapan dengan berbagai keputusan yang berkaitan dengan uang.

Peluang untuk menambah pemasukan bisa muncul dari hal yang sebelumnya belum terlalu diperhatikan, tetapi setiap kesempatan tetap perlu diperiksa sebelum diterima.

Libra sebaiknya tidak mudah terbawa oleh tawaran yang terlihat menguntungkan hanya dari penjelasan awal.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menggunakan uang, perhatikan asal peluang tersebut, cara kerjanya, kemungkinan hasil, serta risiko yang mungkin harus ditanggung.

Jika Libra memiliki rencana investasi atau hendak melakukan pembelian dengan nilai cukup besar, pastikan kebutuhan pokok dan kewajiban rutin sudah mendapatkan alokasi dana.

Jangan sampai keputusan finansial baru membuat kebutuhan yang lebih penting justru terabaikan.

Memeriksa kembali catatan transaksi juga dapat membantu Libra menemukan pola pengeluaran yang selama ini kurang disadari.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Libra Selasa, 29 September 2026: Buka Hati Lewat Komunikasi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Libra Selasa, 29 September 2026: Buka Hati Lewat Komunikasi

Selasa, 29 September 2026 | 17.11 WIB

Ramalan Zodiak Libra 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Selasa, 29 September 2026 | 16.48 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 29 September 2026 | 15.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore