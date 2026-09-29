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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 17.10 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Selasa, 29 September 2026: Jaga Kondisi Finansial Tetap Aman

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Scorpio pada Selasa, 29 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga informasi finansial agar tidak diketahui oleh terlalu banyak orang.

Tidak semua rencana terkait uang perlu diceritakan secara terbuka, terutama jika menyangkut tabungan, pemasukan, investasi, atau rencana menggunakan dana dalam jumlah besar.

Scorpio sebaiknya lebih selektif dalam menentukan siapa yang dapat dipercaya untuk mengetahui urusan keuangannya.

Berikut ramalan keuangan zodiak Scorpio pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika sedang bepergian, perhatian terhadap pengeluaran juga perlu ditingkatkan agar rencana keuangan tidak terganggu.

Godaan untuk membeli sesuatu secara spontan memang dapat muncul ketika menemukan barang atau pengalaman yang menarik.

Namun, jika kebiasaan tersebut dilakukan berulang kali, pengeluaran kecil dapat menumpuk dan mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain.

Karena itu, Scorpio dapat menentukan batas anggaran sebelum melakukan perjalanan.

Editor: Novia Tri Astuti
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