Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra akan mengalami berbagai emosi yang bertentangan. Cobalah untuk terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan dan menghindari perubahan suasana hati yang membuat stres.

Berhati-hatilah agar tidak mengalami masalah kesehatan terkait dengan tekanan darah. Selain itu, perhatikan pengeluaranmu karena mungkin ada beberapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan hari ini. Kelola keuanganmu dengan tepat.

Zodiak scorpio akan mengalami perubahan besar dalam kepercayaan diri dan mendapatkan lebih banyak getaran positif di dalam jiwa. Selain itu, bersiaplah untuk mendapatkan peluang baru dalam hidup.

Tetaplah fokus agar mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Pastikan untuk menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Scorpio juga harus berusaha untuk tidak memberikan komitmen yang tidak perlu untuk menghindari masalah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 29 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra bisa melakukan perjalanan singkat untuk melepaskan stres saat mencari hubungan asmara. Terkait karir, cobalah meminta bantuan rekan kerja untuk mengatasi masalah yang muncul hari ini.