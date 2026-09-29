Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, tingkat kecemasan zodiak leo mungkin sedikit tinggi. Luangkan waktu untuk menenangkan diri bersama orang-orang terdekat dan tersayang. Leo mungkin sedang berada dalam fase yang tidak aman untuk sementara waktu.

Namun, periode ini akan segera berlalu. Cobalah menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat untuk membantu memperkuat hubungan di masa depan.

Kemungkinan besar, zodiak virgo mengalami perasaan positif dan optimis tentang kehidupan. Virgo merasa puas dengan karir, kehidupan romantis, dan kehidupan keluarga.

Virgo juga memiliki sikap positif yang signifikan terhadap masa depan. Manfaatkan perasaan ini untuk menyebarkan kegembiraan kepada teman dan keluarga. Jagalah keseimbangan yang baik antara semua hal dalam hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 29 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus bersikap diplomatis saat memutuskan untuk memilih seseorang yang tepat. Terkait karir, leo perlu mencari bimbingan dari seorang profesional.

Sementara itu, perbaiki pola makan dengan meningkatkan asupan serat untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Terkait keuangan, kunjungi dealer atau showroom jika leo memiliki rencana untuk membeli mobil baru.