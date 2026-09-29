Ramalan Zodiak Scorpio 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menjalani berbagai urusan pada Selasa (29/9). Hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan sehingga penting untuk mempertimbangkan setiap langkah agar terhindar dari situasi yang tidak diinginkan.

Selain tindakan, Scorpio juga perlu menjaga ucapan saat berkomunikasi dengan orang lain. Sikap tenang dan penuh pertimbangan akan membantu menghadapi berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan masalah.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Selasa (29/9), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini mungkin belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Anda perlu lebih berhati-hati dalam berbagai urusan dan menghindari tindakan yang dilakukan secara terburu-buru.

Cinta Scorpio

Perbedaan pendapat dengan pasangan berpotensi terjadi hari ini. Situasi tersebut sebaiknya dihadapi dengan kepala dingin agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Cobalah bersikap tenang dan fleksibel ketika berbicara atau berinteraksi dengan kekasih. Memberikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan pendapat dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Scorpio