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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 29 September 2026 | 16.58 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi akan menjalani hari yang penuh energi positif pada Selasa (29/9). Perasaan gembira akan membuat Anda lebih mudah menjalankan berbagai aktivitas, sekaligus membuka peluang untuk meraih keberhasilan.

Dukungan dari orang yang lebih tua juga dapat membantu Sagitarius melewati berbagai urusan. Manfaatkan momentum ini dengan tetap terbuka terhadap nasihat dan peluang yang datang sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Selasa (29/9), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini menjadi momen yang baik bagi Sagitarius. Anda akan merasa lebih bahagia dan mampu meraih kesuksesan dengan lebih mudah. Dukungan dari orang yang lebih tua juga dapat memberikan dorongan positif.

Cinta Sagitarius

Diskusi yang bermanfaat bersama pasangan akan membawa dampak positif bagi hubungan. Pembicaraan tersebut kemungkinan berkaitan dengan acara penting yang akan digelar di rumah.

Cobalah membangun komunikasi yang terbuka selama mempersiapkan acara tersebut. Saling mendengarkan dan memahami pendapat pasangan dapat membuat hubungan semakin harmonis.

Karier Sagitarius

Ada peluang bagi Anda untuk mendapatkan promosi ke posisi yang lebih baik di tempat kerja. Berbagai kesempatan juga terbuka dan dapat memberikan kepuasan dalam menjalani pekerjaan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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