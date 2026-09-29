Ramalan Zodiak Cancer 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)
JawaPos.com - Jangan biarkan dirimu dimanipulasi oleh teman-teman yang terlalu bergantung, zodiak cancer. Berdasarkan energi planet, hari ini adalah waktu yang tepat untuk memikirkan penetapan batasan yang jelas.
Cancer tahu teman mana yang selalu ada untuk menyemangati dan yang cenderung menguras waktu serta energimu dengan kebutuhan konstan akan perhatianmu. Cobalah untuk mengatakan tidak sesekali. Lagipula, cancer tidak bisa memperbaiki kehidupan orang lain.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Selasa, 29 September 2026.
Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Zodiak cancer mungkin harus memberikan cinta kepada pasangan jika ingin menerima hal yang sama. Terkait karir, pertimbangkan kembali strategimu saat merasa bingung tentang bidang profesi yang digeluti.
Sementara itu, lakukan aktivitas kebugaran yanh membawa manfaat pada kesehatan secara lebih lanjut. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk meneliti properti dan menemukan beberapa pilihan yang sesuai untuk diinvestasikan.
Cinta Cancer
Jika ingin menerima cinta dari pasangan, cancer mungkin harus memberikannya terlebih dahulu. Jangan terus bersikap jual mahal dan mengharapkan pasangan terus mencurahkan kasih sayang kepada cancer.
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Jawa Pos
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