Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 29 September 2026 | 15.03 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Jangan biarkan dirimu dimanipulasi oleh teman-teman yang terlalu bergantung, zodiak cancer. Berdasarkan energi planet, hari ini adalah waktu yang tepat untuk memikirkan penetapan batasan yang jelas. 

Cancer tahu teman mana yang selalu ada untuk menyemangati dan yang cenderung menguras waktu serta energimu dengan kebutuhan konstan akan perhatianmu. Cobalah untuk mengatakan tidak sesekali. Lagipula, cancer tidak bisa memperbaiki kehidupan orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Selasa, 29 September 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer mungkin harus memberikan cinta kepada pasangan jika ingin menerima hal yang sama. Terkait karir, pertimbangkan kembali strategimu saat merasa bingung tentang bidang profesi yang digeluti.

Sementara itu, lakukan aktivitas kebugaran yanh membawa manfaat pada kesehatan secara lebih lanjut. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk meneliti properti dan menemukan beberapa pilihan yang sesuai untuk diinvestasikan.

Cinta Cancer

Jika ingin menerima cinta dari pasangan, cancer mungkin harus memberikannya terlebih dahulu. Jangan terus bersikap jual mahal dan mengharapkan pasangan terus mencurahkan kasih sayang kepada cancer. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 29 September 2026 | 15.02 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 29 September 2026 | 15.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Selasa, 29 September 2026 | 14.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore