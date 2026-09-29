Ramalan Zodiak Capricorn Selasa, 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Zodiak capricorn akan mulai tenang setelah bersosialisasi dan bersenang-senang. Cobalah meluangkan waktu untuk bersantai dan menata kembali kehidupanmu.
Tanggung jawab yang tertunda akan memanggil setelahnya. Jadi, jangan abaikan kewajibanmu dan kembalilah ke jalur yang benar.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 29 September 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn memiliki peluang untuk menemukan pasangan yang tepat hari ini. Terkait karir, berkonsultasilah dengan penasihat atau senior mengenai masalah yang sedang dihadapi di tempat kerja.
Sementara itu, hindari makanan olahan dan diproses jika tidak ingin mengalami penurunan kesehatan. Terkait keuangan, temukan beberapa petunjuk yang sangat menjanjikan tentang dimana capricorn bisa menemukan rumah impian untuk dibeli.
Cinta Capricorn
Peluang capricorn untuk menemukan pasangan yang tepat cukup tinggi. Setelah mengalami masa sulit dalam pencarian cinta, hari ini akan ada seseorang menarik perhatian capricorn. Pastikan menjalin hubungan yang serius dan jangan membuang waktu.
Karir Capricorn
Capricorn perlu berkonsultasi dengan penasihat atau seorang senior mengenai masalah yang sedang dihadapi di tempat kerja. Masalah ini telah berkembang menjadi besar dan sepenuhnya di luar kendali capricorn.
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Jawa Pos
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