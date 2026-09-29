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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 29 September 2026 | 13.35 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Selasa, 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin menyimpan emosi secara pribadi kepada semua orang, termasuk pasangan. Cobalah terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan untuk mendapatkan ketenangan pikiran. 

Hari ini adalah waktu yang tepat untuk menjauh dari hiruk pikuk kehidupan, dan melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 29 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akan bertemu dengan seseorang yang sangat menarik dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Terkait karir, jangan membuat musuh dan menempatkan diri di pusat perhatian dengan orang-orang yang salah di tempat kerja.

Sementara itu, kurangi mengonsumsi makanan cepat saji dan meningkatkan asupan makanan kaya serat agar tetap sehat. Pada sisi keuangan, aquarius berada dalam kondisi terbaik karena kesepakatan bisnis penting mungkin segera terselesaikan.

Cinta Aquarius

Kesempatan untuk menjalin hubungan romantis sangat nyata, karena aquarius akan bertemu dengan seseorang yang sangat menarik. Kemungkinan besar, aquarius akan bertemu dengannya dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Pertemuan ini akan terbukti menarik dan cukup romantis, meskipun aquarius harus berusaha menahan diri agar tidak terlalu larut dalam perasaan.

Karir Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
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