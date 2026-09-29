Ramalan Zodiak Sagitarius Selasa, 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa frustrasi karena pikiran yang berpacu dan melayang-layang.

Cobalah untuk sedikit akomodatif dan belajar beradaptasi dengan berbagai situasi yang diberikan kehidupan. Hindari pertengkaran dan jangan terpengaruh olehnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Selasa, 29 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius akan bertemu seseorang yang menawan, hangat, dan mungkin cukup romantis. Terkait karir, seorang profesional akan berbagi pengalamannya untuk menuntun sagitarius meraih kesuksesan.

Sementara itu, evaluasi kualitas diet dan pikirkan cara untuk memperbaikinya, jika sagutarius merasa sering sakit perut. Pada ranah keuangan, saat ini merupakan periode tepat untuk mulai melihat iklan properti tentang rumah.

Cinta Sagitarius

Peluang sagitarius untuk mengembangkan hubungan romantis sangat tinggi, karena sagitarius mungkin akan bertemu seseorang yang menawan dan hangat. Pertemuan ini akan menjadi pengalaman yang menarik dan mungkin cukup romantis.

Sagitarius merasakan percikan asmara yang nyata. Tetaplah optimis tentang kehidupan cintamu. Tampil dan rasakan yang terbaik hari ini.