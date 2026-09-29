Ramalan Zodiak Pisces Selasa, 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces akan dipenuhi energi antusias dan kreatif hari ini. Para pengusaha sebaiknya mempertimbangkan untuk memperluas aktivitas guna menciptakan landasan bagi kesuksesan finansial perusahaan.

Para profesional akan mendapat manfaat dari periode ini, karena kerja keras akan diakui dan dihargai. Pikirkan bagaimana pisces dapat mencapai kemajuan yang layak.

Menjelang hari berakhir, cobalah menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, untuk sekadar bersantai dan memulihkan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 29 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Keluarlah karena zodiak pisces berkesempatan menarik perhatian orang lain atau sebaliknya. Terkait karir, berkonsentrasilah mengerjakan tugas sendiri dan hindari argumen yang tidak perlu di tempat kerja.

Sementara itu, jangan terlibat dalam kebiasaan yang tidak sehat dan fokuslah pada perbaikan kebiasaan gaya hidup yang lebih sehat. Terkait keuangan, tingkatkan omset keuangan dengan beriklan dan melakukan promosi untuk bisnis yang sedang pisces jalankan.

Cinta Pisces

Keluar, bersenang-senang, dan bertemulah dengan orang-orang baru. Berpakaianlah untuk menarik perhatian orang lain. Perhatikan seseorang yang mungkin menarik perhatianmu. Secara keseluruhan, hari ini adalah hari yang penuh kesenangan dan tawa, jadi keluar dan nikmatilah.