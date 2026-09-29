Ramalan Zodiak Scorpio Selasa, 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)
JawaPos.com – Zodiak scorpio akan mengalami perubahan besar dalam kepercayaan diri dan mendapatkan lebih banyak getaran positif di dalam jiwa. Selain itu, bersiaplah untuk mendapatkan peluang baru dalam hidup.
Tetaplah fokus agar mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Pastikan untuk menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Scorpio juga harus berusaha untuk tidak memberikan komitmen yang tidak perlu untuk menghindari masalah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 29 September 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak scorpio sebaiknya tidak terbawa oleh fantasi romantis tentang cinta dan tetap waspada terhadap orang-orang yang mendekati. Terkait karir, scorpio harus memperhatikan bimbingan dari seorang senior untuk belajar dari pengalamannya.
Sementara itu, hindari minuman beralkohol yang dapat mengganggu keseimbangan tubuh serta kesehatan. Pada ranah keuangan, periode baik untuk mulai mencari rumah baru yang telah scorpio rencanakan untuk dibeli.
Cinta Scorpio
Scorpio merasa ingin menarik perhatian seseorang. Melakukan sedikit rayuan itu wajar, tetapi jangan sampai terbawa oleh fantasi romantis tentang cinta.
Sebaiknya scorpio berhati-hati terhadap orang-orang yang mendekati. Mungkin, mereka melakukannya hanya karena suasana cinta sedang hangat dan sebenarnya tidak tulus. Tetaplah berpijak pada kenyataan hari ini.
Karir Scorpio
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