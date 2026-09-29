Ramalan Zodiak Libra Selasa,29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Zodiak libra akan mengalami berbagai emosi yang bertentangan. Cobalah untuk terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan dan menghindari perubahan suasana hati yang membuat stres.
Berhati-hatilah agar tidak mengalami masalah kesehatan terkait dengan tekanan darah. Selain itu, perhatikan pengeluaranmu karena mungkin ada beberapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan hari ini. Kelola keuanganmu dengan tepat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Selasa, 29 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra bisa melakukan perjalanan singkat untuk melepaskan stres saat mencari hubungan asmara. Terkait karir, cobalah meminta bantuan rekan kerja untuk mengatasi masalah yang muncul hari ini.
Sementara itu, berhati-hatilah di jalan dan jaga kesehatan agar tidak jatuh sakit selama melakukan perjalanan. Terkait keuangan, kunjungi showroom jika berpikir untuk berinvestasi dalam membeli mobil baru.
Cinta Libra
Perjalanan singkat memungkinkan libra untuk melepaskan stres saat mencari hubungan asmara. Libra akan merasa jauh lebih rileks dan terbuka untuk mendapatkan pasangan baru. Mungkin, libra akan bertemu seseorang di pertemuan bersama teman dan keluarga.
Karir Libra
Jika memungkinkan, mintalah bantuan rekan kerja untuk mengatasi masalah yang muncul hari ini. Bantuan mereka akan sangat bermanfaat.
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Jawa Pos
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