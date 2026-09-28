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Muhammad Rais Raya
Selasa, 29 September 2026 | 04.01 WIB

3 Weton yang Hidupnya Mendadak Berubah di Akhir Tahun 2026, Sekarang Punya Banyak Duit di Tabungan

Weton yang diramalkan hidupnya mendadak berubah di akhir tahun 2026 hingga duit banyak di tabungan. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan hidupnya mendadak berubah di akhir tahun 2026 hingga duit banyak di tabungan. (dok: magnific)

JawaPos.com - Jalan hidup seseorang memanglah selalu menyimpan misteri dan kejutan yang tak terduga.

Tidak hanya itu jalan hidup yang dijalani juga bisa berubah-ubah kadang berada di atas dan juga di bawah.

Di paruh kedua tahun 2026 ini sendiri nasib baik diprediksi akan datang menghampiri hidup dari segelintir orang.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan hidupnya mendadak berubah di akhir tahun 2026 hingga duit banyak di tabungan.

1. Weton Rabu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jawa, Rabu Kliwon umumnya memiliki karakter yang kuat.

Menurut perhitungan, tahun 2026 ini akan jadi tahun ketika hasil dan usaha kerja keras menunjukkan hasil.

Keberuntungan dikatakan akan membuat semua usaha yang dilakukan di masa lalu jadi membuahkan hasil manis.

Editor: Novia Tri Astuti
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