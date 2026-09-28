4 Neptu Weton yang Disebut Punya Jiwa Penolong dan Pandai Menjaga Pertemanan

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan gambaran karakter seseorang. Salah satunya adalah sifat ramah, tulus, dan mudah bergaul dengan lingkungan sekitar.

Orang yang memiliki karakter tersebut biasanya dianggap menyenangkan ketika diajak berinteraksi. Mereka mampu membangun hubungan dengan berbagai kalangan dan sering menjadi sosok yang dicari ketika keluarga atau teman membutuhkan teman berbicara.

Dikutip dari akun YouTube SASMI KARTA, terdapat empat kelompok neptu weton yang disebut memiliki hati baik, senang sesrawungan, serta mudah mendapatkan simpati dari orang di sekitarnya. Berikut uraiannya:

1. Neptu 12 Beberapa weton yang memiliki jumlah neptu 12 adalah Minggu Pon, Senin Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, dan Kamis Wage.

Menurut penjelasan dalam sumber tersebut, pemilik neptu ini dikenal cukup mengutamakan keharmonisan ketika berhubungan dengan orang lain. Mereka tidak keberatan mengalah ketika menghadapi perbedaan pendapat.

Sikap tersebut bukan semata-mata karena tidak mampu mempertahankan pendapat, melainkan lebih kepada keinginan menjaga suasana tetap damai. Dalam perhitungan weton, kelompok ini juga dikaitkan dengan lakune kembang.

Kemampuan menjadi penengah menjadi salah satu karakter yang disebut menonjol. Ketika terjadi perselisihan di antara teman maupun anggota keluarga, mereka cenderung berusaha meredakan suasana dan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Sifatnya yang tenang dan mudah didekati membuat pemilik neptu 12 disebut cukup mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

2. Neptu 13 Kelompok neptu 13 mencakup Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon, dan Sabtu Wage.